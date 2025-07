Cresce l’attesa per la composizione definitiva della Serie D stagione 2025/2026 alla quale ben 164 squadre tra cui Folgore Caratese (obiettivo della società bianco-azzurra è la promozione in Serie C) e la neo promossa Leon Vimercate, hanno presentato regolarmente la domanda di iscrizione.

Solo una società, il Vastogirardi, non ha formalizzato la propria richiesta, mentre Pro Patria e Ravenna, pur avendo ottemperato alle procedure di iscrizione, sono già proiettate verso la Serie C in virtù di un ripescaggio che darà loro accesso alla terza serie professionistica.

Calcio, Serie D: attesa per i gironi con Folgore Caratese e Leon Vimercate, CoViSoD al lavoro per le iscrizioni

L’iter per definire il quadro completo dei gironi è stato messo in atto dalla Co.Vi.So.D. (Commissione di Vigilanza sulle Società Dilettantistiche) che ha esaminato scrupolosamente ogni singola domanda pervenuta, verificando il rispetto di tutti i requisiti amministrativi e sportivi. Un primo esito di questa istruttoria è arrivato nel pomeriggio di lunedì, attraverso un comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. “Alle ore 14 di oggi, termine di scadenza dei ricorsi dei club a seguito delle istruttorie negative della Co.Vi.So.D., non hanno presentato la documentazione richiesta le seguenti società: SSD Avezzano Calcio ARL, Castelnuovo Vomano SSDARL“, si legge nella nota.

Ora ci sarà un’ulteriore finestra per sanare eventuali discrepanze; successivamente, entro il 25 luglio, la Co.Vi.So.D. esprimerà un parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), l’organo che avrà l’ultima parola. La decisione finale sull’ammissione al campionato e sulla composizione definitiva dei gironi spetterà infatti al Consiglio Direttivo della LND, che sancirà ufficialmente le partecipanti alla Serie D 2025/2026.

Calcio, Serie D: attesa per i gironi con Folgore Caratese e Leon Vimercate, le società lombarde

Per quanto riguarda la Lombardia questo è l’elenco delle società iscritte: Breno, Brusaporto, Casatese Merate, Castellanzese, Club Milano, Crema, Desenzano, Folgore Caratese, Leon Vimercate, Milan Futuro, Pavia, Pro Palazzolo, Pro Patria, Pro Sesto, Real Calepina, Rovato Vertovese, Sangiuliano City, Sant’Angelo, Scanzorosciate, Sondrio, Varesina, Virtus Ciserano Bergamo e Trevigliese che ha rilevato il titolo sportivo del Mapello.