Calcio, Serie C: Renate vince a Novara, decisivo il gol di De Leo

Il Renate dopo la sconfitta esterna di misura sul campo della capolista, si è rifatto in Piemonte conquistando una preziosa vittoria allo stadio Silvio Piola di Novara, al termine di una partita combattuta nella quale entrambe le squadre hanno lottato sino al fischio finale per conquistare i tre punti in palio.

Calcio, Serie C: Renate vince a Novara, la partita

Impresa riuscita alla formazione nerazzurra grazie alla rete del giovane Lorenzo De Leo: l’attaccante, in campo da una manciata di minuti, al 79’ è scattato in profondità per raccogliere un assist di Delcarro per poi far partire una staffilata imprendibile per il portiere Boseggia. Una autentica prodezza “firmata” da questo calciatore dotato di importanti doti tecniche e che piano piano sta recuperando la migliore condizione dopo il grave incidente riportato lo scorso 27 luglio nell’ultima giornata del ritiro a Piazzatorre.

La rete di De Leo ha spezzato l’equilibrio dei valori in campo ma non ha fermato la spinta dei calciatori del Novara che hanno cercato di riequilibrare il punteggio ma tutte le loro iniziative sono state bloccate dalla attenta difesa nerazzurra guidata da Simone Auriletto.

Le ultime emozioni sono arrivate dopo il 90’ con la prima chiamata del FVS (Football video Support) con il Renate che ha chiesto una espulsione ma non è stato accontentato. A distanza di pochi minuti anche il Novara ha utilizzato il FVS per un possibile calcio di rigore ma non ha ottenuto il risultato sperato per cui i calciatori del Renate hanno potuto festeggiare la quinta vittoria nella stagione.

Calcio, Serie C: Renate vince a Novara, prossimo turno

Prossima partita, 16° giornata, sabato 29 novembre: ore 14.30, Renate-Arzignano Valchiampo allo Stadio Mino Favini di Meda.

Calcio, Serie C: il tabellino di Novara-Renate

Novara-Renate: 0-1

Marcatore: 79’ De Leo

NOVARA: Boseggia E.; Citi A., Cannavaro A. (dal 42′ st Bertoncini D.), Khailoti O., Valdesi A. (dal 42′ st Arboscello R.), Di Cosmo L., Basso G. (dal 27′ st Ranieri R.), Donadio C., Dell’Erba D., Alberti T. (dal 29′ st Morosini L.), Lanini E. – A disposizione: Agyemang G., Andreotti R., Cortese A., D’Alessio L., Deseri G., Lartey S., Ledonne N., Malaspina M., Perini G., Raffaelli M.- Allenatore Andrea Zanchetta

RENATE: Nobile T., Spedalieri J., Auriletto S., Riviera C., Mastromonaco G. (dal 37′ st Ghezzi A.), Delcarro A., Esposito G. (dal 17′ st Rossi G.), Ruiz Giraldo P., Kolaj A. (dal 17′ st De Leo L.), Bonetti A. (dal 23′ st Cali M.), Karlsson O. (dal 24′ st Anelli N.). A disposizione: Bartoccioni A., Meloni M., Nene S., Ori R., Spalluto S., Vassallo F., Ziu D. – Allenatore Luciano Foschi

Arbitro: Colelli di Ostia Lido

Ammonizioni: al 28′ pt Donadio C., al 34′ pt Citi A., 44′ st Bertoncini D. (tutti del Novara); al 44′ pt Kolaj A., al 21′ st Bonetti A., al 31′ st Rossi G. (del Renate).