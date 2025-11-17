Calcio, Serie C: Renate sconfitto dalla capolista Vicenza, ma con onore

Allo stadio “Romeo Menti” il Vicenza ha conquistato tre punti preziosi superando il Renate per 1-0 nella 14° giornata di Serie C Girone A. A decidere la sfida è stato Giuseppe Cuomo che al 10’ del primo tempo, ha indirizzato un match combattuto, giocato sotto la pioggia ma con il Renate che ha lottato con coraggio sfiorando anche il clamoroso pareggio in casa della capolista, finora imbattuta.

Calcio, Serie C: Renate sconfitto dalla capolista Vicenza, la partita

La gara è iniziata con i padroni di casa subito aggressivi: al 10’ è arrivato il vantaggio grazie a Cuomo, bravo a sfruttare un calcio d’angolo e battere Nobile con un preciso colpo di testa. Il Renate ha reagito ma ha faticato a trovare spazi nella difesa biancorossa, ben guidata da Sandon e Vescovi. Nella ripresa i nerazzurri hanno alzato il baricentro, e Foschi ha inserito Spalluto e Rossi per dare più peso alle azioni d’attacco. Il Vicenza ha risposto con i cambi di Cavion, Rauti e Morra, cercando di colpire in contropiede. Ciononostante il Renate ha spinto con grande decisione specie nel combattuto finale anche a seguito dell’ingresso di Nene e Ghezzi, ma la retroguardia dei vicentini ha retto l’urto portando a casa un successo importante utile anche per consolidare la propria posizione di leader. Ma il generoso Renate meritava miglior sorte.

Prossima partita domenica 23 Novembre ore 14.30: Novara – Renate

Calcio, Serie C: il tabellino LR Vicenza-Renate 1-0

LR Vicenza-Renate 1-0

Marcatore: 10’ pt Cuomo

L.R. VICENZA: Gagno R., Sandon T., Cuomo G., Vescovi M., Caferri L. (dal 34′ st Tribuzzi A.), Zonta L. (dal 19′ st Cavion M.), Vitale M. (dal 34′ st Rada A.), Carraro M., Costa F., Capello A. (dal 19′ st Rauti N.), Stuckler D. (dal 27′ st Morra C.). A disposizione: Alessio F., Bianchi G., Cester S., Fantoni N., Golin M., Massolo S., Pellizzari G., Talarico R.- All. Fabio Gallo

RENATE: Nobile T., Vassallo F. (dal 30′ st Anelli N.), Auriletto S., Riviera C., Mastromonaco G. (dal 13′ st Ghezzi A.), Delcarro A., Esposito G. (dal 13′ st Rossi G.), Bonetti A. (dal 1′ st Spalluto S.), Ruiz Giraldo P. (dal 39′ st Nene S.), Cali M., Karlsson O. A disposizione: Bartoccioni A., M., Ori R., Ziu D., Meloni M. All. Luciano Foschi

Arbitro Leonardo Di Mario di Ciampino coadiuvato dagli assistenti Luigi Ferraro e Davide Di Dio.

Ammonizioni: al 35′ pt Carraro M. (V), al 15′ pt Auriletto S. e al 45’+2 st Ghezzi A. entrambi Renate