Il Renate conquista una vittoria di fondamentale importanza grazie alla rete dell’attaccante Riccardo Bocalon che ha festeggiato il suo 36° compleanno sul campo.

Calcio, Serie C: la partita tra Renate e Atalanta U23, Nobile para un rigore

La partita del Renate con l’Atalanta U23, squadra composta da talentuosi calciatori del settore giovanile bergamasco, è stata molto intensa specie sotto l’aspetto agonistico. La squadra di mister Foschi ha disputato una partita di attesa e, soprattutto, ha fatto leva su un solido reparto difensivo che non si è mai disunito. La stoccata vincente è stata quella di Bocalon che ha realizzato il gol vittoria con la terza marcatura stagionale sfruttando un lungo rilancio di Nobile e battendo in astuzia Obric che ha lasciato rimbalzare la palla per terra una volta di troppo.

Nel secondo tempo gli ospiti hanno intensificato il pressing ma non sono riusciti a finalizzare le numerose azioni offensive. Emblematico in proposito l’episodio accaduto al 23’ della ripresa nell’area del Renate quando Spedalieri ha rinviato la palla colpendo in maniera del tutto involontaria il braccio di Plescia. L’arbitro, inflessibile, ha assegnato il calcio di rigore neutralizzato da Tommaso Nobile che ha indovinato il lato della battuta di Panada confermandosi altresì protagonista del match.

Calcio, Serie C: domenica trasferta a Caldiero Terme

Dopo ventinove turni, il Renate è a metà classifica con 40 punti (Atalanta 41). Prossimo partita del Renate domenica 9 marzo a Caldiero Terme (penultimo a 21); fischio d’inizio alle 17.30.

Calcio, Serie C: il tabellino di Renate-Atalanta U23

RENATE – ATALANTA U23 1-0

Reti: Bocalon al 29’ p.t.

RENATE (3-5-2): Nobile 7,5; Spedalieri 5,5, Auriletto 6,5, Riviera 6,5; Eleuteri 6,5, Vassallo 6 (dal 26’ s.t. Delcarro 6), Esposito 6,5 (dal 35’ s.t. Bonetti s.v.), Kolaj 6 (dal 20’ s.t. Calì 6), Ghezzi 5,5 (dal 34’ s.t. Anghileri s.v.); Bocalon 7, De Leo 6 (dal 20’ s.t. Plescia 6). (Ombra, Gardoni, Delcarro, Marchetti, Siega, Di Nolfo, Satriano, Mazzaroppi, Pellizzari). All. Foschi 6,5

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara 6,5; Del Lungo 5,5, Obric 5, Navarro 5,5; Bergonzi 5,5 (dal 11’ s.t. Lonardo 6), Gyabuaa 6, Panada 5, Bernasconi 6 (dal 11’ s.t. Ceresoli 6); Scheffer 6,5 (dal 26’ s.t. Ghislandi 6), Vavassori 6; Vlahovic 5,5 (dal 26’ s.t. Alessio 6). (Pardel, Bertini, Berto, Pounga, Masi, Comi, Mencaraglia, Artesani). All. Modesto 5,5

ARBITRO Peletti di Crema 5,5

NOTE paganti 525, incasso non comunicato. Ammoniti Ghezzi, Delcarro. Angoli 6-2