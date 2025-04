Il Renate conclude la regular season e allo Stadio Silvio Piola conquista la 18° vittoria nella stagione con una strepitosa doppietta di Calì ma soprattutto certifica la sua ammissione alla prima fase dei playoff. Nel primo pomeriggio di domenica 4 maggio allo stadio Mino Favini di Meda affronterà l’Arzignano Valchiampo.

Calcio, Serie C: Pro Vercelli-Renate, la partita

In Piemonte la partita inizia nel modo migliore per il Renate che al 9’ sblocca il risultato: Kolaj, dalla sinistra, va via a Clemente e scodella un cross a giro sul secondo palo, dove Calì privo di marcature centra la porta presidiata da Franchi. Il primo tempo scivola via tra un errore individuale e l’altro dei bianchi di Vercelli che al 37’ sfiorano il pareggio con Carosso ma il portiere Nobile alza il pallone sopra la traversa. Nel secondo tempo la Pro Vercelli, in campo con una formazione modificata dai cambi effettuati dall’allenatore, pareggia al 69 minuto: Rutigliano è abile a portarsi la sfera a fondo campo, sulla destra, e a scodellare un pallone insaccato sotto la traversa da una spettacolare rovesciata acrobatica di Gianmario Comi. A questo punto la Pro Vercelli tenta il tutto per tutto nei minuti finali, con un colpo di testa di Comi (su corner) che carambola sulla schiena di Carosso prima di terminare fuori bersaglio. Ma nella successiva azione il Renate centra il bersaglio con Calì che, tutto solo dal limite, libera un destro a mezz’altezza e a fil di palo batte Franchi.

Calcio, Serie C: la festa in campo con il presidente Spreafico

I giocatori del Renate festeggiano la qualificazione ai play off con in campo in presidente Spreafico; la Pro Vercelli invece dovrà conquistare la permanenza in serie C nel doppio confronto con la Pro Patria.

Calcio, Serie C: il tabellino Pro Vercelli-Renate 1-2

Pro Vercelli – Renate: 1 – 2

Marcatori: 9′ Calì (R), 69′ Comi (PV), 89′ Calì (R)

PRO VERCELLI (3-5-2): Franchi 6; Anton 5,5 (dal 46′ Niang 6,5), Marchetti 5,5 (dal 46′ Sbraga 5,5), Carosso 5,5; Clemente 6, Contaldo 5,5 (dal 62′ Emmanuello 6), Schenetti 5,5 (dall’84’ Iotti s.v.), Rutigliano, Iezzi; Coppola 6 (dal 62′ Romairone 6), Comi 7. A disposizione: Rizzo, De Marino, Cirillo, Siafa, La Rosa, Pino, Antolini, Zarrouki, Gaglioti, Serpe. All. Banchini 5,5.

RENATE (3-4-1-2): Nobile 9; Spedalieri 6, Gardoni 6, Riviera 5,5; Mastromonaco 6, Esposito 6,5 (dal 51′ Mazzaroppi 6), Bonetti 5,5, Ghezzi 6 (dall’82’ Marchetti s.v.); Calì 7,5; Plescia 6 (dal 73′ De Leo 6), Kolaj 6,5 (dal 73′ Siega 6). A disposizione: Bartoccioni, Eleuteri, Auriletto, Bocalon, Vassallo, Satriano, Ziu. All. Foschi 6,5.

Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro; Assistenti Pierpaolo Carella di L’Aquila e Alessandro Marchese di Napoli; quarto uomo Marco Schmid di Rovereto.

Ammoniti: Bonetti (R), Spedalieri (R), Calì (R) – Recupero: 2′ p.t.; 5’ s.t.