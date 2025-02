Torna a mani vuote dalla trasferta a Novara il Renate che ha lottato sino alla fine nel tentativo di conquistare almeno un punto utilissimo per muovere la classifica in questa fase concitata del campionato di Serie C.

Calcio, Serie C: Renate a mani vuote nella trasferta di Novara, la partita

La partita si è sbloccata con Ayemang, che alla mezz’ora ha finalizzato un’azione in contropiede con un tiro potente sotto la traversa, portando il Novara in vantaggio. Il Renate si era reso pericoloso con alcune importanti azioni sfiorando il vantaggio con una conclusione di Vassallo. Nella ripresa, il Novara ha cercato il raddoppio con Basso, che ha calciato dal limite dell’area dopo una bella sovrapposizione, ma il suo tiro è finito lontano dallo specchio della porta, poi spazio al Renate che ha lottato con generosità alla ricerca del pareggio, ma la difesa piemontese ha retto bene fino al triplice fischio.

Calcio, Serie C: Renate a mani vuote nella trasferta di Novara, prossimo turno

Prossima partita del Renate lunedì 3 marzo 2025 allo stadio Mino Favini di Meda con l’Atalanta U23. Fischio d’inizio ore 20,30.

Calcio, Serie C: il tabellino di Novara Renate 1-0

Novara Renate 1-0

Marcatore: 34′ Agyemang

Novara: Minelli, Bertoncini (C), Di Munno (67′ Maressa), Donadio, Khailoti, Calcagni, Da Graca (74′ Asencio), Morosini (74′ Ganz), Lorenzini, Agyemang, Basso. A disposizione: Negri, Desjardins, nzolin, 7Gerardini, Palsson, Gagliardi, Attanasio, Akpa-Chukwu, Cannavaro, Camolese, Valenti. Allenatore: Giacomo Gattuso

Renate: Nobile, Auriletto (C), Esposito (75′ Calì), Kolaj (65′ Di Nolfo), Bonetti (58′ Bocalon), Riviera, Vassallo, Ghezzi (75′ Siega), Plescia (58′ De Leo), Spedalieri, Mastromonaco.

A disposizione: Ombra, Eleuteri, Gardoni, Anghileri, Delcarro, Marchetti, Satriano, Mazzaroppi, Pellizzari. Allenatore: Luciano Foschi

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma. Assistenti: Michele Fracchiolla di Bari e Luca Marucci di Rossano: Quarto Ufficiale: Bruno Spina di Barletta

Ammonizioni: 58′ Ghezzi (R), 70′ Vassallo (R), 90’+2′ Minelli (N)

Calci d’angolo: Novara 2 – Renate 5

Recupero: 1’pt | 6’st