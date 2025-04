La Triestina ha interrotto la serie di sei risultati utili consecutivi del Renate e allo stadio Mino Favini ha conquistato una vittoria fondamentale in ottica salvezza. La partita caratterizzata da scarse emozioni, disturbata anche dal vento, si è risolta grazie a un calcio di punizione di D’Urso che ha trovato la testa di Ionita che di spalle ha deviato la palla verso l’angolino alto alla sinistra della porta dove agiva Mobile.

Calcio, Serie C: la Triestina passa a Renate, padroni di casa imprecisi

I padroni di casa sono apparsi per ampi tratti imprecisi e con poche idee tant’è che Foschi ha optato per un cambio modulo ancor prima di subire la rete che ha deciso il match. A conferma della giornata opaca, inspiegabile specie dopo i risultati ottenuti in questa fase del campionato, il Renate è stato pericoloso solo con Rivera nel primo tempo che, al 22’, in posizione favorevole ha clamorosamente mancato la rete da due passi.

Prossimo impegno del Renate sabato 12 aprile in trasferta a Trento.

Calcio, Serie C: il tabellino Renate – Triestina 0 – 1

Renate – Triestina 0 – 1

MARCATORE Ionita al 34’ s.t.

RENATE (3-4-2-1) Nobile 6; Spedalieri 5,5, Auriletto 6, Riviera 5,5; Eleuteri 5,5 (dal 25’ s.t. Mastromonaco 6), Esposito 5,5 (dal 39’ s.t. Siega s.v.), Bonetti 5,5 (dal 32’ s.t. Plescia s.v.), Ghezzi 5,5 (dal 39’ s.t. Mazzaroppi s.v.); Delcarro 6, Calì 5,5; De Leo 5,5 (dal 24’ s.t. Bocalon 6). A disposizione Bartoccioni, Gardoni, Anghileri, Marchetti, Pellizzari, Ziu). All. Foschi 5,5

TRIESTINA (4-3-1-2) Roos 6; Jonsson 6, Silvestri 5,5, Frare 6, Tonetto 6; Fiordilino 5,5 (dal 32’ s.t. Braima s.v.), Correia 5,5, Ionita 7; Cortinovis 6 (dal 21’ s.t. Vertainen 6); Olivieri 5,5 (dal 21’ s.t. D’Urso 6,5), Strizzolo 6 (dal 38’ s.t. Bianconi s.v.). (Mastrantonio, Matusà, Bijleveld, Udoh, Voca, Kosijer). All. Tesser 6

ARBITRO Andreano di Prato 6

NOTE paganti 400, incasso non comunicato. Ammoniti Spedalieri, Silvestri, Bocalon, D’Urso. Angoli 7-7