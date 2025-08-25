Calcio, Serie C: il Renate debutta con una vittoria

La stagione 2025 2026 del Renate si apre con una importante vittoria conquistata allo stadio Giuseppe Voltini di Crema al termine di una sfida equilibrata e combattuta. A decidere il match è stato il centravanti Karlsson, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva e a sorprendere il portiere Cordaro regalando i tre punti alla sua squadra. La Pergolettese, pur mostrando buoni spunti, non è riuscita a concretizzare e ha scontato l’unico vero errore della partita.

Il match si è sviluppato su ritmi intensi ma con poche occasioni nitide. La Pergolettese si è affidata alla regia di Tremolada e alla vivacità di Tomaselli, mentre il Renate ha costruito con pazienza diverse opportunità non sfruttate, specie nel secondo tempo, al 62’ da Calì e al 78’ da Spalluto.

Nella ripresa, Curioni, allenatore dei padroni di casa, ha provato a rimescolare le carte con gli ingressi di Parker, Jaouhari e Pessolani, che però non hanno impensierito il portiere Nobile e la difesa guidata da Auriletto. Nel finale, la Pergolettese ha provato con Ferrandino e Capoferri, ma Nobile non si è fatto sorprendere.

Prossima partita Renate – Giana allo stadio Mino Favini sabato 30 agosto con inizio alle ore 18.

Tabellino Pergolettese – Renate: 0 1

Marcatore al 45’ + 2 pt Karlsson

PERGOLETTESE: Cordaro L., Capoferri M. (dal 25′ st Pessolani G.), Bane A., Lambrughi A., Aidoo M. (dal 26′ st Benvenuto M.), Careccia S., Dore S. (dal 25′ st Jaouhari Z.), Tremolada M. (dal 41′ st Anelli N.), Tomaselli G., Corti N. (dal 16′ st Parker S.), Ferrandino D.. A disposizione: Doldi F., Finardi E., Padalino A., Roversi L. M.. All Curioni

RENATE: Nobile T., Auriletto S., Spedalieri J., Riviera C., Ruiz Giraldo P., Bonetti A. (dal 20′ st Esposito G.), Delcarro A., Ghezzi A. (dal 29′ st Mastromonaco G.), Cali M. (dal 40′ st Rossi G.), Kolaj A. (dal 20′ st Nene S.), Karlsson O. (dal 29′ st Spalluto S.). A disposizione: Bartoccioni A., Gardoni P., Mazzaroppi S., Meloni M., Ori R., Ziu D.. All Foschi

Rete: al 45’+2 pt Karlsson O. (Renate) .

Ammonizioni: al 21′ pt Tremolada M. (Pergolettese), al 9′ st Corti N. (Pergolettese), al 24′ st Dore S. (Pergolettese) al 5′ st Auriletto S. (Renate).

Arbitro David Kovacevic di Arco Riva; assistenti Vincenzo Russo di Nichelino e Alberto Mandarino di Bra – Quarto ufficiale Francesco Burlando di Genova Operatore TVS Salvatore Nicosia di Saronno