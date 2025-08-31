È terminato in parità il match Renate-Giana, che ha offerto emozioni soprattutto nel secondo tempo. La prima scossa alla partita con cui è stato sbloccato il risultato, ha visto protagonista il giovane Alessandro Berretta che ha spedito alle spalle del portiere Tommaso Nobile il pallone a seguito di un calco d’angolo conquistato dalla squadra ospite (è allenata da Vinicio Espinal già tecnico della Folgore Caratese) che ha colto di sorpresa l’intero reparto difensivo dei neroazzurri.

Calcio, Serie C: il nuovo challenge annulla la vittoria del Renate, pareggio in rimonta al 90′

La squadra di mister Foschi però ha reagito e proprio allo scadere grazie è riuscita a pareggiare grazie a una autentica prodezza dell’attaccante Nicola Anelli (classe 2004) prelevato dalla Pergolettese praticamente alla vigilia di questo derby. Entrambe le reti sono state valutate alla FVS (il challenge sbarcato in Serie C) dal direttore di gara che al 50’ ha annullato, dopo una valutazione durata alcuni minuti, per fuori gioco una rete di Samuele Spalluto che avrebbe premiato il coraggio e la determinazione di tutti i calciatori del Renate.

Prossima partita del Renate sabato 6 settembre alle 15 a Zanica contro l’AlbinoLeffe.

Calcio, Serie C: il tabellino di Renate-Giana

RENATE – GIANA 1 – 1

MARCATORI: Beretta (G) al 10’, Anelli (R) al 45’ s.t.

RENATE (3-4-2-1): Nobili 6; Spedalieri 6, Auriletto 6,5, Riviera 6 (dal 23’ s.t. Spalluto 6,5); Esposito 6 (dal 1’ s.t. Rossi 6), Mastromonaco 5,5 (dal 18’ s.t. Ghezzi 6,5), Bonetti 5,5 (dal 25’ s.t. Anelli 7,5), Ruiz Giraldo 6,5; Del Carro 6,5, Kolaj 5,5 (dal 1’ s.t. Calì 6,5); Karlsson 6. A disposizione Bartoccioni, Gardoni, Ori, Ovalle Santos, Ziu, Meloni, Mazzaroppi, Nene. All. Foschi 6

GIANA (3-5-2) : Mazza 6; Previtali 6, Piazza 6 (dal 12’ s.t. Colombara 6), Alborghetti 6; Occhipinti 6,5 (dal 23’ s.t. Nelli 6), Lamesta 6, Beretta 7, Pinto 6,5, Ruffini 6; Vitale 6 (dal 23’ s.t. Akammadu s.v.), Capelli 6 (dal 30’ s.t. Lischetti 6). A disposizione Zenti, Magni, Nucifero, Marotta, Rizzo, Duca, Renda. All. Espinal 6

ARBITRO Vogliacco di Bari 6,5

NOTE. paganti 400 circa, incasso non comunicato. Ammoniti: Auriletto, Calì, Nelli. Angoli: 2-4