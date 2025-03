Primo successo ufficiale per il Seregno Fbc, che domenica 16 marzo ha festeggiato la conquista da parte della sua Under 17 del gradino più alto del podio nel proprio girone del campionato promosso dalla delegazione di Monza della Figc, exploit che permetterà dalla prossima stagione la partecipazione al torneo regionale. L’affermazione, ottenuta con tre giornate di anticipo sul termine del calendario, ha premiato l’impegno profuso dai collaboratori del settore agonistico, riavviato pochi mesi fa dal responsabile Claudio Pozzi e dal coordinatore Armando Spinelli.

Calcio: ora l’obiettivo è la conquista del titolo provinciale

Il gruppo è stato guidato dagli allenatori Marco Russo e Massimiliano Bonacci, dal collaboratore tecnico Luca Gobbetto, dal preparatore atletico Mirko Gobbo e dal preparatore dei portieri Michele Rimoldi. A raggruppamento concluso, la compagine affronterà le vincenti degli altri due gironi, con in palio il titolo provinciale. Da evidenziare inoltre è che Marco Acropoli, Gabriele Barbiero, Nazario Cerrone e Giammaria Leonardi comporranno la rappresentativa di categoria della delegazione di Monza, che a breve parteciperà al torneo delle Province.

Calcio: al via al Seregnello la Spring Cup

In aggiunta, domenica 23 marzo, al centro sportivo Seregnello di via Platone a Seregno, si alzerà il sipario sulla Spring Cup, che in prima battuta vedrà protagoniste dodici formazioni Under 9 (Primi calci 2016) di sodalizi dilettantistici, suddivise in tre gironi. Le prime classificate di ciascun raggruppamento accederanno alla fase finale, prevista domenica 30 marzo, con la presenza di compagini professionistiche (Renate, Pergolettese e Como, già ammesse insieme a due squadre del Seregno Fbc). Seguirà, con identica formula, la fase riservata agli Under 11 (Pulcini 2014), programmata domenica 6 aprile e domenica 13 aprile.