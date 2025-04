Ponte San Pietro, Torino Club Gallarate e Vis Nova Giussano disputeranno domenica 13 aprile, al centro sportivo Seregnello di Seregno, la fase finale della “Spring Cup”, manifestazione di calcio giovanile promossa dal Seregno Fbc, che in questo frangente è dedicata agli Under 11 (nati nel 2014).

Calcio: i risultati della fase eliminatoria

Nella giornata eliminatoria, svoltasi domenica 6 aprile, i bergamaschi si sono imposti nel girone A, mentre i varesini l’hanno spuntata nel girone B ed i giussanesi, grazie alla differenza reti, li hanno imitati nel girone C. Questi i risultati delle gare. Girone A: Vigor Milano-Ponte San Pietro 4-5; Ac Leon-Suno 1-1; Vigor Milano-Ac Leon 0-3; Ponte San Pietro-Suno 2-0; Vigor Milano-Suno 5-1; Ponte San Pietro-Ac Leon 4-1. Classifica: Ponte San Pietro 9; Ac Leon 4; Vigor Milano 3; Suno 1. Girone B: Ponte San Pietro-Uesse Sarnico 8-1; Speranza Agrate-Torino Club Gallarate 0-6; Ponte San Pietro-Speranza Agrate 12-0; Uesse Sarnico-Torino Club Gallarate 0-5; Ponte San Pietro-Torino Club Gallarate 0-1; Uesse Sarnico-Speranza Agrate 2-1. Classifica: Torino Club Gallarate 9; Ponte San Pietro 6; Uesse Sarnico 3; Speranza Agrate 0. Girone C: Vis Nova Giussano-Tritium 2-1; Ardor Lazzate-Casatese Merate 0-2; Vis Nova Giussano-Ardor Lazzate 10-0; Tritium-Casatese Merate 1-2; Vis Nova Giussano-Casatese Merate 2-2; Tritium-Ardor Lazzate 3-2. Classifica: Vis Nova Giussano e Casatese Merate 7; Tritium 3; Ardor Lazzate 0.

Calcio: il programma della fase finale

Nella fase finale, il girone A comprenderà Seregno Fbc, Renate, Brescia e Ponte San Pietro, mentre del girone B faranno parte Monza, AlbinoLeffe, Torino Club Gallarate e Vis Nova Giussano. Le partite cominceranno alle 14. Le finali per il settimo e per il quinto posto sono previste alle 16.30, quelle per il terzo ed il primo posto alle 16.55. Seguiranno le premiazioni.