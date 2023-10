Calcio, Palladino felice per la prestazione contro la Salernitana: «Primo tempo perfetto»

Nell’ottava giornata del campionato di serie A un Monza straripante ha battuto la Salernitana di Paulo Sousa con un convincente 3-0, per merito delle reti di Colpani e Vignato nella prima frazione di gioco e di capitan Pessina, su calcio di rigore, nel secondo tempo. Secondo successo di fila (dopo aver sbancato il Mapei Stadium con il gol vittoria di Colombo, ndr) e quinto risultato utile consecutivo per i brianzoli che agguantano il settimo posto in classifica in coabitazione con il Lecce di D’Aversa. L’allenatore biancorosso, Raffaele Palladino, è intervenuto nella sala stampa dell’U-Power Stadium, a fine gara, per commentare la splendida vittoria odierna.

Serie A: rammarico per non essere arrivati al riposo sul 3-0

«Il primo tempo –ha spiegato il mister– è stato fatto in maniera perfetta con un buon approccio e con violenza. Avevo paura per le loro ripartenze. Il rammarico è quello di non aver fatto il 3-0 nel primo tempo. Abbiamo rischiato quel giusto e il merito va al nostro portiere e a tutta la squadra che si è compattata. Ho deciso la titolarità di Vignato durante gli allenamenti e Samu si trova in un periodo in cui sta facendo bene. Mi è piaciuta la personalità che ha avuto: quello che ha fatto nel primo tempo volevo che lo facesse anche nel secondo. Sono felice per la sua prestazione».

Serie A: Caldirola un giocatore straordinario

«Caldirola è un giocatore straordinario, che sta giocando delle ottime partite e secondo me è sottovalutato nell’opinione pubblica. È tutta la squadra che difende. I nostri terzi devono creare superiorità come ha fatto oggi D’Ambrosio e come di solito fa anche Izzo. A loro piace. Temevo questa partita perché psicologicamente non era facile soprattutto dopo la vittoria col Sassuolo e quindi temevo atteggiamenti di appagamento. Ho detto alla squadra che la partita di oggi era una finale: è stata la vittoria di un grande gruppo».

Serie A: Vignato ed altri in rampa di lancio

«Quanto mi è servito studiare l’atteggiamento dell’Inter nella gara disputata contro la Salernitana? Noi guardiamo tante partite in settimana, circa otto, dieci. A disposizione ho un grande staff. Noi oggi siamo stati bravi a non concedere nulla nel primo tempo e qualcosina nella ripresa. A livello di personalità è stata una grande gara. A fine gara sono rimasto a guardare i calciatori in campo: sono attento a tutti i particolari perché in stagione c’è bisogno di tutti. Oltre a dar fiducia a Vignato, oggi sono entrati Akpa Akpro, Bondo e Pedro Pereira».

Serie A: soddisfazione per la crescita di Colombo

«Non voglio parlare della squadra avversaria. Noi abbiamo approcciato bene e loro provenivano da un momento negativo. L’aspetto psicologico fa tanto. Oggi Vignato e Colombo hanno disputato una grande partita. Che penso della gara di Colombo? A fine gara ho parlato con lui perché ha fatto un grandissimo lavoro in attacco, anche giocando di sponda. Gli ho detto che, se continua così, ne farà tanti di gol quest’anno».