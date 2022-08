Calcio: Monza fai attenzione, il Napoli sta volando, in campo e sul mercato 

I cinque gol rifilati all’Hellas Verona sono solo la punta dell’iceberg: il Napoli di Spalletti, dopo un’estate turbolenta tra addii eccellenti e contestazioni dei tifosi, è ripartito alla grande in campionato. Il tecnico di Certaldo, appoggiando l’idea della società, ha dato il via ad una piccola rivoluzione. Dall’undici titolare sono usciti nomi pesanti come Koulibaly, Fabian Ruiz, Mertens e Insigne, rimpiazzati da vere e proprie novità come il sudcoreano Kim Min-Jae, il centrocampista del Tottenham Ndombele e l’attaccante del Sassuolo Raspadori (in attesa di conferma del trasferimento). Anche se la vera sorpresa di quest’inizio di stagione è sicuramente l’esterno Kvaratskhelia che, piazzatosi sulla fascia sinistra, presidiata da anni dal capitano passato al Toronto nella piccola colonia italiana d’oltreoceano, ha segnato spesso in precampionato ed ha timbrato il cartellino anche alla prima giornata.

Calcio: Monza fai attenzione e la tattica diSpalletti

Un altro cambiamento è rappresentato anche dallo schieramento in campo. Spalletti, uno che spesso e volentieri ha scelto il 4-2-3-1 come modulo di riferimento, ottenendo grandi risultati dal trequartista incursore (ad esempio Perrotta e Nainggolan), in assenza di un uomo che potesse fare da riferimento per la squadra in quella zona del campo, ha preferito dirottare sul 4-3-3, modulo che il gruppo conosce sin dai tempi di Sarri e che tanti elementi erano abituati nelle loro precedenti esperienze in carriera. Lo schieramento non solo ha messo maggior ordine, ma soprattutto valorizza la presenza centrale di Osimhen, eletto come terminale unico del peso offensivo della squadra. Ne escono valorizzati anche Zielinski, che riprende il posto in mediana (al fianco di Lobotka regista e uno tra Zambo Anguissa e Ndombele per sfruttare al meglio le capacità di inserimento, e gli esterni come Lozano, Politano, Kvaratskhelia, Zerbin e lo stesso Raspadori, che possono cercare maggiormente la via della porta. Ne è uscito un Napoli esplosivo.

Calcio: Monza fai attenzione e i punti deboli del Napoli

Contro il Verona, pur andando in svantaggio in una prima mezzora di maggior sofferenza, gli azzurri partenopei sono andati a segno cinque volte, tutte in modo diverso: Kvaratskhelia di testa su azione sviluppata sulle fasce, Osimhen di testa su calcio da fermo, Zielinski in rapida ripartenza tutta di prima, Lobotka in percussione personale e Politano dopo una stretta triangolazione. Il punto di forza del Napoli alla prima giornata è stata la ricerca dello spazio e la velocità d’esecuzione, mentre il punto debole, come dimostrano i due gol subiti, la difesa sul gioco aereo; nei momenti in cui il Verona è riuscito ad aggirare la retroguardia e ad alzare il pallone in mezzo qualche problema l’ha creato. Il Monza potrebbe ricalcare lo stesso copione, con giocatori abili come Birindelli e D’Alessandro sulle fasce per puntare al centro dell’area su Petagna, l’ex di giornata che, domenica alle 18.30, vorrebbe tornare al Maradona San Paolo per far subito male alla sua passata squadra.