Coppa Italia, mister Stroppa: “Bene il risultato col Frosinone, ma dobbiamo migliorarci”

Mister Giovanni Stroppa analizza la partita di Coppa Italia del Monza vinta col Frosinone 3-2 e pone lo sguarda già alla prima di campionato contro il Torino.

Coppa Italia,mister Stroppa e la qualità nel gioco

“Spiace aver preso due gol in una gara in cui i ritmi in cui non erano certo alti – ha detto l’allenatore biancorosso – anche se l’importante è aver portato a casa il risultato”. Stroppa infatti si è detto “non soddisfatto a livello qualitativo perché facciamo ancora dei mezzi errori che non dobbiamo commettere. Non sono preoccupato, ma cercheremo di prepararci al meglio per il debutto in Serie A col Torino, che è una squadra fisica che gioca uomo contro uomo a tutto campo. Sarà una gara difficile”.

Coppa Italia, mister Stroppa e il giudizio sui singoli

Non è poi mancato un giudizio sui singoli da Christian Gytkjaer definito “un attaccante col fiuto del gol che ci teniamo stretto” a Stefano Sensi che “deve giocare maggiormente con noi per integrarsi nella squadra”, mentre Dany Mota “ si è sicuramente impegnato, ma deve crescere a livello qualitativo”. In vista della partita col Torino di sabato 13 agosto Stroppa spera di recuperare anche Matteo Pessina che “lo valutiamo giorno dopo giorno”. Infine l’allenatore del Monza giudica il campionato come “anomalo visto che tra il girone di andata e quello di ritorno ci sono 50 giorni di pausa”.