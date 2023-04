Calcio: l’arbitro Sozza in Ecuador per il campionato continentale under 17

L’arbitro Simone Sozza di Seregno è in Ecuador dove è in corso di svolgimento il campionato sudamericano Under 17 che si conclude il 23 aprile 2023. Sozza (è arbitro internazionale dal dicembre 2022) lo scorso 13 marzo aveva diretto la gara Omonia Nicosia–Apoel Nicosia del Campionato di calcio di Cipro e, successivamente, è stato in sala Var per altre due partite. Poi, a distanza di pochi giorni, è iniziata l’avventura sudamericana dell’arbitro della sezione Aia di Seregno unitamente agli assistenti Giovanni Faccini (Conegliano) e Davide Imperiale (Genova).

Calcio: il debutto di Sozza in Brasile-Colombia

I tre hanno debuttato nel campionato sudamericano scendendo in campo a Guayaquil nella gara Brasile – Colombia mentre il quarto ufficiale è stato il venezuelano Angel Arteaga. Per questo torneo, la Conmebol, in accordo con la Uefa, ha selezionato il terzetto di ufficiali di gare Fifa per dirigere le gare del campionato in Ecuador e, particolare importante, Sozza e due assistenti sono gli unici rappresentanti dell’Europa arbitrale: sono stati inseriti nel gruppo di terne provenienti da nove diversi Stati del Sudamerica. Per loro si tratta della prima esperienza arbitrale in una competizione internazionale che si disputa lontano dal Vecchio Continente.

Arbitro Sozza: chi è e da dove arriva

L’arbitro Sozza è nato il 19 agosto 1987 fa parte della sezione Aia di Seregno dal 2004 ed ha esordito in serie A il 27 gennaio 2020 in occasione della partita Parma-Udinese. Tra l’altro ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti: quello di miglior “fischietto” emergente d’Italia dedicato dalla sezione Aia di Torino alla memoria di Luca Colosimo, giovane arbitro scomparso all’età di 30 anni e prima il “Premio Giudice Rosario Levantino Aia, quale miglior arbitro esordiente.

Fari puntati anche su Veronica Martinelli (anch’essa della sezione Aia Seregno) rientrata dalla Lituania dove era scesa in campo per svolgere i suoi compiti di assistente arbitrale internazionale in tre gare dello European Women’s Under 17. In particolare per la Martinelli le gare disputate a Vilnius sono state: Lituania-Far Oer; Grecia-Lituania e Far Oer-Grecia.