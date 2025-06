È ormai definito il quadro delle finali dei tabelloni riservati alle categorie agonistiche della Seregno Cup-trofeo Gelsia, manifestazione calcistica in corso di svolgimento al centro sportivo Seregnello di Seregno, per iniziativa del Seregno Fbc. Nelle semifinali, tra gli Under 15 il Mariano ha superato il Lesmo 5-3 ai rigori (1-1), mentre gli azzurri padroni di casa hanno fatto altrettanto con La Dominante, imponendosi 5-4 dopo la serie dei tiri dal dischetto (0-0). Tra gli Under 14, La Dominante si è presa una rivincita, sconfiggendo 4-2 la Casatese, ed ora se la vedrà con la Folgore Caratese, che ha piegato 6-5 ai rigori il Molinello (1-1). Tra gli Under 16, invece, la Vis Nova Giussano ha travolto 7-0 il Meda, mentre il Mariano ha riservato un trattamento analogo al Seregno Fbc, infliggendogli un netto 5-1. Infine, tra gli Under 17, il Seregno Fbc ha dominato la Luciano Manara, superandola 4-0, ed attende adesso il Mariano, che ha avuto la meglio 3-1 sulla Vis Nova Giussano.

Calcio: il calendario degli incontri conclusivi

Un’altra immagine del match Under 16 tra Mariano e Seregno Fbc, vinto dai comaschi 5-1 (Sofia Pappalardo)

Questo è il calendario degli incontri ancora da disputare. Under 15: mercoledì 18 giugno, ore 19, finale terzo posto Lesmo-La Dominante; ore 20.45, finale primo posto Mariano-Seregno Fbc. Under 14: giovedì 19 giugno, ore 19, finale terzo posto Casatese-Molinello; ore 20.45, finale primo posto La Dominante-Folgore Caratese. Under 16: venerdì 20 giugno, ore 19, finale terzo posto Seregno Fbc-Meda; ore 20.45, finale primo posto Mariano-Vis Nova Giussano. Under 17: sabato 21 giugno, ore 19, finale terzo posto Vis Nova Giussano-Luciano Manara; ore 20.45, finale primo posto Mariano-Seregno Fbc.