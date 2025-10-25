Ospite internazionale in settimana allo stadio Ferruccio di Seregno. Martedì 21 ottobre e mercoledì 22 ottobre, infatti, la nazionale giapponese di calcio femminile ha sostenuto due sedute di allenamento sul posto, in vista del match amichevole contro l’Italia, disputato venerdì 24 ottobre allo stadio Sinigaglia di Como (1-1, con gol di Giada Greggi e di Yui Hasegawa). Il gruppo, guidato dal commissario tecnico Nils Nielsen, danese, è arrivato da Montano Lucino, località sede del ritiro.

Calcio femminile: la buona tradizione del Giappone

Il movimento calcistico nipponico vanta una buona tradizione nel settore femminile, avendo alle spalle la partecipazione ad otto edizioni dei mondiali, in cui ha conquistato un primo posto nel 2011, nonché a diciassette della Coppa d’Asia, con i successi nel 2014 e nel 2018, ed a quattro delle olimpiadi, con un secondo posto nel 2012.

Calcio femminile: presenti sugli spalti le classi del liceo Parini

Dopo il match in riva al Lario, le asiatiche proseguiranno la loro tournée in Europa con un’altra amichevole, fissata martedì 28 ottobre, in Spagna, contro la Norvegia. Agli allenamenti allo stadio Ferruccio hanno assistito anche alcune classi del liceo Parini.