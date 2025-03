Sarà una volata a due tra Vis Nova Giussano e Seregno Fbc a decidere il vincitore del girone B del campionato di Promozione, il calendario del quale prevede ancora la disputa di quattro partite. Nel superderby disputato al centro sportivo Borgonovo di Giussano, gli azzurri seregnesi, che hanno appena promosso da scout manager a direttore sportivo Alessandro Abdalla, si sono imposti sui cugini 2-0, riducendo a tre lunghezze il loro distacco, mentre alle spalle della coppia di testa sono rimaste inaspettatamente attardate l’Ac Lissone, fermata sul pareggio casalingo dall’Ars Rovagnate, e la Speranza Agrate, sconfitta in trasferta dalla GrentArcardia. Il match ha fotografato il diverso momento delle due sfidanti, con gli uomini allenati da Gabriele Avella padroni del campo e capaci di conquistare il loro sesto successo consecutivo. Al contrario, sull’altro fronte la compagine guidata da Gabriele Raspelli ha pagato i quattro impegni infrasettimanali dell’ultimo periodo, culminati con l’eliminazione nella semifinale della Coppa Italia a Pianico, circostanza che ha favorito una flessione di rendimento e l’accorciamento della classifica al vertice.

Calcio: azzurri in vantaggio nel primo tempo con Antonio Buccini

Antonio Buccini festeggia dopo il gol dell’1-0

Al via, senza l’infortunato Federico Berton e con Luca Rigoni disponibile solo per la panchina, il tecnico di casa Gabriele Raspelli ha scelto uno schieramento prudente, con una linea difensiva a cinque, forte nel mezzo di Davide De Toni, Matteo Agosta ed Andrea Mantegazza, con Alessio Innocenti a dare equilibrio in mediana e Tommaso Morotti e Ciro Schiavo a fare da guastatori davanti. In casa Fbc, invece, Gabriele Avella ha puntato sull’undici ormai consolidato, preferendo a centrocampo Antonio Buccini a Simone Giambrone, mentre in attacco l’accoppiata formata da Antonio Gentile e Simone Pontiggia ha trovato come supporto Matteo Ferrari. Il primo tentativo al 7’ lo ha firmato la Vis Nova, con Alberto Redaelli che su un corner ha innescato la spizzata di Davide De Toni, risultata però imprecisa e terminata a lato. All’11’ gli ospiti hanno perso per infortunio Antonio Gentile, rimpiazzato da Fabio Lucente. La prima svolta si è concretizzata al 21’, quando Antonio Buccini si è avventato su un calcio d’angolo battuto da Simone Pontiggia: la deviazione sottomisura del numero sette azzurro non ha lasciato scampo a Luca Brambilla. I locali hanno accusato il colpo, con i seregnesi che hanno provato a controllare la situazione. Gli azzurri al 40’ si sono rifatti vivi con Fabio Lucente, che dopo una combinazione tra Pietro Valtorta e Simone Pontiggia ha spedito alta la sua girata.

Calcio: il raddoppio nella ripresa lo firma Fabio Lucente

La difesa di casa fa buona guardia di fronte ad un’azione ospite dopo l’intervallo

Nella ripresa, al 4’ Matteo Ferrari ha cercato il raddoppio su una punizione dal limite, con la sfera che non ha inquadrato la porta. Medesima sorte ha avuto al 7’ un tentativo su calcio da fermo di Simone Pontiggia. Con i neroverdi incapaci di costruire azioni degne di nota, nonostante il triplice cambio operato al 10’ da Gabriele Raspelli, che ha richiamato Davide De Toni, Riccardo De Ponti e Ciro Schiavo ed inserito al loro posto Luca Rigoni, Alessandro Boccardo e Leonardo Piacenti, l’Fbc ha raddoppiato al 20’, quando un rapido contropiede ha sorpreso scoperta la retroguardia di casa, consentendo a Matteo Ferrari di liberare Fabio Lucente: solo davanti a Luca Brambilla, il numero diciannove lo ha freddato in diagonale, facendo esplodere il pubblico arrivato al Borgonovo da Seregno, numerosissimo come raramente si vede nella categoria. Sotto di due reti, la capolista ha reagito. Al 27’ Andrea Mantegazza ha fatto da sponda per Leonardo Piacenti, che di destro ha spedito sul fondo. Al 32’ Simone Pontiggia ha servito Stefano Baldan, autore di una prova maiuscola, che dal limite ha impegnato Luca Brambilla. Il sipario lo ha fatto scendere in maniera definitiva al 34’ il portiere ospite Mirko Bizzi, che si è superato per alzare sopra la traversa una botta a colpo sicuro dal limite di Alberto Redaelli, dopo una volata sulla destra di Alessandro Boccardo. A tempo scaduto, l’ultimo acuto è stato ancora di Alessandro Boccardo, con Mirko Bizzi che si è fatto trovare vigile.

Calcio: nel prossimo turno, Vis Nova in trasferta e Seregno Fbc in casa

Una manovra offensiva della vis Nova Giussano nella ripresa

Nel prossimo turno, domenica 30 marzo, alle 14, la Vis Nova Giussano affronterà in trasferta la ColicoDerviese, mentre il Seregno Fbc alle 15.30 riceverà la Pontelambrese.

Calcio: il tabellino del derby di Giussano

L’esultanza finale dei giocatori del Seregno Fbc sotto la tribuna

Vis Nova Giussano-Seregno Fbc 0-2

Marcatori: 21’ p.t. Buccini (S); 20’ s.t. Lucente (S).

Vis Nova Giussano: Brambilla; Tranquillini, De Toni (10’ s.t. Rigoni), Agosta, Mantegazza, Barbaro; Innocenti, De Ponti (10’ s.t. Boccardo), Redaelli; Morotti (21’ s.t. Zatti), Schiavo (10’ s.t. Piacenti). A disp.: Scano, Fusco, Borgonovo, Radice e Sperti. All.: Raspelli.

Seregno Fbc: Bizzi; Cofrancesco (27’ s.t. Ferracane), Lozza, Bianchi, Valtorta; Buccini (21’ s.t. Giambrone), Baldan, Papapicco; Ferrari (25’ s.t. Citterio); Gentile (11’ p.t. Lucente), Pontiggia (40’ s.t. Triveri). A disp.: Guida, Fumagalli, Morello e Dell’Occa. All.: Avella.

Arbitro: Meazza di Abbiategrasso.

Note: ammoniti Agosta (V), De Ponti (V), Tranquillini (V), Cofrancesco (S), Buccini (S) e Citterio (S), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 8-4 per il Seregno Fbc. Recuperi: 3’ p.t., 5’ s.t.