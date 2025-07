È un Seregno Fbc che si gode la tranquillità delle ultime settimane che precedono la ripresa agonistica, quello che sta vivendo questo mese di luglio. La società presieduta da Claudio Pozzi ha salutato qualche giorno fa il comunicato pubblicato dal comitato lombardo della Figc, con il quale, vista la vacanza di sei posti, è stato ufficializzato il ripescaggio in Eccellenza suo, nonché di Vigevano, Castelleone, Besnatese e Poggese, altre protagoniste dei playoff del campionato di Promozione, e dell’Accademia Pavese, vincitrice invece della Coppa Italia di Promozione. Una novità, questa, che è andata ad aggiungersi alla precedente notizia della riproposizione del format a cinquantaquattro formazioni per il prossimo campionato di Eccellenza, arrivata a fine giugno, che già l’ambiente aveva accolto esultando, poiché di fatto proprio questa conferma, a fronte delle voci ricorrenti di una riduzione a quarantotto del numero delle concorrenti, poi smentite, aveva certificato il salto di categoria.

Calcio: primo impegno il 14 agosto contro la Casatese Merate

Ora la società è vigile sul mercato, per consegnare al tecnico Gabriele Avella ed al suo staff un roster completo ed il più possibile competitivo già al raduno per l’inizio della preparazione, fissato lunedì 11 agosto al Seregnello. Anche se la gran parte del lavoro, in proposito, sembra ormai perfezionata. «Avremo un organico che sarà un mix tra giovani ed esperti -conferma il direttore sportivo Alessandro Abdalla-. Lo comporranno in totale ventidue giocatori». Intanto, questo è il calendario delle amichevoli previste: giovedì 14 agosto, ore 17, Seregno Fbc-Casatese Merate; martedì 19 agosto, ore 19, Seregno Fbc-Lentatese; domenica 24 agosto, ore 17, Seregno Fbc-ColicoDerviese; domenica 31 agosto, ore 17, Seregno Fbc-Solbiatese. «Tutte le gare -chiosa Abdalla– si dovrebbero disputare al Seregnello. Forse solo contro la Solbiatese saremo impegnati in trasferta».