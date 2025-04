Ultimo impegno casalingo nel girone B del campionato di Promozione per il Seregno Fbc. Domenica 13 aprile, alle 15.30, allo stadio Ferruccio, gli azzurri si misureranno con l’Olimpic Trezzanese, compagine che non ha più molto da chiedere a questa stagione, avendo raggiunto con largo anticipo il traguardo della salvezza, e che ha dimostrato in questi mesi di saper offrire un calcio spumeggiante, fatto di ritmi molto alti e di trame interessanti condotte con la palla a terra. Per gli uomini allenati da Gabriele Avella, l’imperativo è lo stesso delle ultime settimane: per coronare nel migliore dei modi il lungo inseguimento alla capolista Vis Nova, che li precede in classifica di una sola lunghezza, occorre infatti un’affermazione.

Calcio: a Valgreghentino un successo preziosissimo

Gli azzurri avvicineranno l’impegno sulla scorta dell’ottavo successivo consecutivo, conquistato domenica 6 aprile a Valgreghentino contro la GrentArcadia. Il 3-1 conclusivo è maturato al termine di un confronto spigoloso, sbloccato a metà del primo tempo da un calcio di rigore, realizzato da Matteo Ferrari, prima del pareggio per i lecchesi di Simone Maggi nella ripresa. Ad un quarto d’ora dal termine, a riportare avanti gli ospiti ci ha pensato Fabio Lucente, reduce da un’influenza, prima del sigillo nel recupero di Antonio Buccini, alle prese con un problema alla schiena.

Calcio: rientra Papapicco, Buccini è in dubbio

«Mancano due giornate -ha commentato il direttore sportivo Alessandro Abdalla– e dobbiamo dare il massimo. Non mi piace la prospettiva della sosta pasquale, che arriverà in un momento in cui siamo in piena forma. Lo si è visto anche domenica scorsa: fisicamente stiamo bene e lo si nota nei secondi tempi, quando alla distanza riusciamo sempre a mettere sotto gli altri». La settimana trascorsa ha fatto registrare alcune buone notizie e lasciato in eredità qualche incertezza: «Stefano Papapicco, dopo l’infortunio che ha subito a Giussano, è finalmente recuperato e sarà a disposizione. Speriamo di poter contare anche su Antonio Buccini, che è stato limitato in allenamento da un fastidio alla schiena, mentre Simone Bianchi rientrerà dalla squalifica». Abdalla guarda quindi all’immediato futuro: «Ci servono sei punti su sei, ma con l’Olimpic Trezzanese non sarà facile: anche i nostri avversari stanno bene e la partita offrirà a tutti i loro giocatori l’opportunità di una bella vetrina per mettersi in mostra. Occorrerà attenzione».

Calcio: gli incroci degli ultimi due turni

Come detto, il Seregno Fbc in classifica ha un punto in meno rispetto alla Vis Nova Giussano (sessantotto gli azzurri, sessantanove i neroverdi). Domenica 13 aprile, i seregnesi riceveranno l’Olimpic Trezzanese, mentre i giussanesi saranno in visita all’Ardita Cittadella. Nel turno conclusivo, domenica 27 aprile i primi della classe accoglieranno l’Ac Lissone e l’Fbc sarà al contrario ospite del Cavenago. L’impressione è che la sfida possa conoscere il suo esito proprio a ridosso del traguardo finale.