Quinta vittoria consecutiva, e settima nelle ultime otto partite, per il Seregno Fbc, che ha travolto allo stadio Ferruccio, dove tornava a giocare dopo un mese, la Concorezzese. Gli azzurri hanno confermato nella circostanza di attraversare il miglior momento della loro stagione e sono così riusciti respingere l’assalto al secondo posto di Speranza Agrate ed Ac Lissone, che continuano a tallonarli con una sola lunghezza di ritardo, mentre davanti la Vis Nova Giussano, espugnando Lesmo, ha conservato sei punti di margine sugli azzurri, alla vigilia del big match in programma domenica 23 marzo, al Borgonovo di Giussano.

Calcio: primo tempo dominato dai padroni di casa

Il portiere Mirko Bizzi, inoperoso o quasi per 90′, con la palla tra i piedi

Al via, il tecnico di casa Gabriele Avella ha dato fiducia in difesa a Jacopo Triveri, che ha affiancato come centrale Davide Lozza, mentre sono tornati nell’undici titolare Stefano Papapicco ed Antonio Gentile, reduci da un turno di squalifica, nonché Simone Pontiggia, che ha risolto qualche problema muscolare. Il ghiaccio lo ha rotto subito Antonio Gentile, che al 1’ si è conquistato un rigore, costringendo al fallo in uscita il portiere ospite Alessandro Carella, dopo una verticalizzazione di Simone Pontiggia che è merce rara per la categoria. Dal dischetto, il centravanti seregnese ha poi trasformato con sicurezza. Al 4’ Stefano Papapicco da sinistra ha imbeccato Matteo Ferrari, che ha calciato di sinistro dal limite, senza inquadrare la porta. Al 7’, su una rimessa laterale di Marco Farina, Pierluigi Lo Re è svettato in area, ma la sua spizzata di testa è stata preda di Mirko Bizzi, in anticipo su Luca Bianchi. Qui è cominciata una lunga fase, caratterizzata dal possesso palla dei padroni di casa, che hanno governato il gioco, alla ricerca del momento giusto per colpire. Al 31’ Stefano Baldan ha innescato Stefano Papapicco, sul tirocross del quale Antonio Gentile non è arrivato in spaccata. Appena 3’ più tardi, gli azzurri hanno fatto scendere con largo anticipo il sipario. Dall’out mancino, Pietro Valtorta ha disegnato un traversone al bacio, sul quale Simone Pontiggia si è avventato da sottomisura, insaccando con un morbido piatto destro al volo. Il gol ha messo le ali ai seregnesi, che al 39’ hanno sfiorato il tris con Pietro Valtorta, che ha ricevuto da Antonio Gentile e, dopo una sterzata, ha concluso in diagonale, alzando però troppo la mira. Al 42’ Simone Pontiggia dal fondo ha liberato Antonio Gentile, che di testa è andato a sbattere sul palo. Allo scadere, il centravanti di casa ha avviato la manovra più bella del march, smarcando a sinistra Matteo Ferrari: il numero 10 ha affrescato un assist perfetto per Simone Pontiggia, che a centro area ha realizzato con un’inzuccata.

Calcio: nella ripresa, Gentile completa il poker dal dischetto

L’esultanza di Antonio Gentile dopo il gol del 4-0

Con tre reti di scarto tra le due contendenti, la ripresa, pur piacevole, ha riservato meno emozioni. Al 5’ gli ospiti si sono fatti vivi con Federico Turati, che dalla distanza ha spedito altissimo. Al 9’ Antonio Buccini ha servito sulla corsa Matteo Ferrari, che ha fatto da sponda per Antonio Gentile: il diagonale di destro dell’attaccante ha stampato la traversa. Al 10’ Simone Pontiggia ha imbucato sempre per Antonio Gentile, che ha aggirato Alessandro Carella in uscita. Il portiere è stato così obbligato al secondo fallo da rigore della sua giornata, con lo stesso Antonio Gentile di nuovo implacabile dagli undici metri. Il resto è stato una semplice appendice, con la sola eccezione per un colpo di testa di Jacopo Triveri, che al 32’ ha anticipato tutti su un cross di Alessandro Cofrancesco, con la palla che è sfilata alta.

Calcio: nel prossimo turno, il big match a Giussano contro la Vis Nova

Una fase di gioco della ripresa

Come detto, domenica 23 marzo, alle 14.30, gli azzurri saranno di scena a Giussano contro la capolista Vis Nova.

Calcio: il tabellino del match

Il saluto finale dei giocatori azzurri ai tifosi in tribuna

Seregno Fbc-Concorezzese 4-0

Marcatori: 1’ p.t. Gentile (S) su rigore, 34’ e 45’ Pontiggia (S); 10’ s.t. Gentile (S) su rigore.

Seregno Fbc: Bizzi; Ferracane, Triveri, Lozza, Valtorta (30’ s.t. Cofrancesco); Buccini (11’ s.t. Morello), Baldan (36’ s.t. Curatolo), Papapicco; Ferrari (16’ s.t. Lucente); Pontiggia (22’ s.t. Dell’Occa), Gentile. A disp.: Guida, S. Bianchi, Giambrone e Citterio. All.: Avella.

Concorezzese: Carella; Farina, Sosio, Papa, Parma (14’ s.t. Dossena), Veneruso (26’ s.t. Saba); Di Noi (13’ s.t. Missaglia), Turati (14’ s.t. Mantegazza), Beretta; Lo Re (32’ s.t. Galati), L. Bianchi. A disp.: Ratti, Dionisi, Grandi e Mascioni. All.: Peducci.

Arbitro: Padrin di Busto Arsizio.

Note: ammoniti Carella (C), Gentile (S) e Cofrancesco (S) per gioco falloso. Calci d’angolo: 4-1 per il Seregno Fbc. Recuperi: 1’ p.t., 3’ s.t.