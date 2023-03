Calcio, il Renate torna alla vittoria: Padova steso 2-0 al Città di Meda

Con una rete per tempo e con pieno merito, il Renate ha battuto il Padova, condizionato da diversi errori e dalla giornata negativa di alcuni elementi. D’altra parte, gli accorgimenti tattici adottati dall’allenatore Dossena hanno ridato slancio alla squadra nerazzurra, apparsa più propositiva specie nelle azioni d’attacco. Fondamentali anche le parate di Furlanetto, che addirittura al 27’ della ripresa ha neutralizzato un calcio di rigore di Liguori.

Calcio serie C: padroni di casa avanti con Esposito

Bravo il Renate a portarsi in vantaggio: al 19’, su un errato disimpegno della retroguardia del Padova, Squizzato è arrivato sul fondo, dove ha crossato per servire sul secondo palo Esposito, che ha segnato con un diagonale imparabile. Il Padova non è sembrato avere lo spirito delle ultime settimane, ma nel finale di tempo ha reagito, trovando però sulla propria strada un giovane portiere in stato di grazia. Furlanetto, infatti, ha negato il gol a Bortolussi in due occasioni (al 32’ e al 38’) e proprio all’ultimo secondo di recupero si è esibito in una parata strepitosa per ribattere il colpo di testa di Delli Carri.

Calcio serie C: il raddoppio nella ripresa con Saporetti

Nella ripresa il Renate ha sfiorato subito il raddoppio (tiro a lato di pochissimo di Malotti al 6’), poi è stato il Padova a riprendere in mano il gioco. Al 20’ è stato il neoentrato Cretella a sprecare una grande chance, calciando alto da ottima posizione dopo un cross di Russini. Ospiti vicini al pareggio al 27’, ma Liguori, dopo essersi guadagnato un rigore (fallo di Colombini), si è incaricato della battuta ma la sua conclusione è stata bloccata da Furlanetto, assoluto protagonista dell’incontro. E così il Renate, dopo aver rischiato di capitolare, ha segnato il raddoppio. Al 32’ Simonetti è andato al cross dalla destra, pescando in area Saporetti, il quale, con uno splendido colpo di tacco, ha messo in rete. È l’episodio che ha chiuso la partita, nonostante i vani attacchi dei biancoscudati che nel recupero hanno colpito anche una traversa.

Calcio serie C: il tabellino del match

Renate-Padova 2-0

Marcatori: 19’ p.t. Esposito (R); 32’ s.t. Saporetti (R).

Renate: Furlanetto 7,5; Angeli 6, Silva 6,5, Possenti 6 (dal 41’ s.t. Ermacora s.v.); Marano s.v. (dal 10’ p.t. Simonetti 6), Nelli 6,5 (da 43’ s.t. Artistico s.v.), Esposito 7, Colombini 6; Squizzato 6,5; Malotti 5,5, Sorrentino 6 (dal 31’ s.t. Saporetti 6,5). A disposizione: Drago, Anastasia, Baldassin, Ghezzi, Liserani). All.: Dossena 7.

Padova: Zanellati 6; Belli 6, Valentini 5,5, Delli Carri 6, Zanchi 5,5; Franchini 6 (dal 10’ s.t. Cretella 5,5), Radrezza 6, Jelenic 5,5 (dal 33’ s.t. Piovanello 5,5); Liguori 5,5 (dal 33’ s.t. Ceravolo 5,5), Bortolussi 6,5, De Marchi 6,5 (dal 10’ s.t. Russini 5,5). A disposizione: Fortin, Mangiaracina, Leoni, Bacci, Ghirardello). All.: Longo 5,5 (Torrente squalificato).

Arbitro: Vingo di Pisa 5,5.

Note: ammoniti Squizzato (R), Simonetti (R), Liguori (P), Possenti (R) ed Esposito (R). Calci d’angolo: 4-2 per il Padova.