Calcio, Francois Modesto direttore area tecnica: il Monza presenta il suo nuovo dirigente

È diventato ufficiale oggi, lunedì primo agosto, il contratto di François Modesto con il Monza. Anche se ha lavorato a stretto contatto con Galliani e Antonelli per l’ultimo mese, di fatto solo ora entra ufficialmente a far parte dell’area tecnica del club di Silvio Berlusconi. Nato a Bastia, in Corsica, il 19 agosto 1978, da calciatore ha vestito le maglie della squadra della sua città, e poi di Cagliari, Monaco e Olympiakos. Nel 2016 ha chiuso la carriera da atleta per cominciare quella dirigenziale proprio nel club della capitale ellenica e da direttore sportivo e responsabile dell’area scouting ha vinto tre campionati e una coppa di Grecia. Dal 2019 ha iniziato a ricoprire lo stesso ruolo anche al Nottingham Forest, che è tornato in Premier League dopo 23 anni lo scorso maggio. Un curriculum di tutto rispetto, che ha colpito Galliani tanto da volergli assegnare un ruolo delicato come quello di direttore tecnico. Si occuperà tanto di mercato, quanto di gestione dei rapporti tra società e prima squadra, affiancando l’amministratore delegato ed il direttore sportivo. Uno dei prossimi compiti potrebbe essere quello di avviare i contatti con la sua ex squadra per ingaggiare il centrocampista Mady Camara, che piace parecchio al club di via Ragazzi del ’99.