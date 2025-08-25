Si è conclusa con un pareggio la terza amichevole stagionale del Seregno Fbc. Al Seregnello, domenica 24 agosto, gli azzurri hanno impattato 1-1 con la ColicoDerviese, formazione che era stato loro avversaria lo scorso anno in Promozione e che, tra l’altro, li aveva eliminati dalla Coppa Italia, in coda al primo match disputato in assoluto dalla nuova società, dopo la pausa sabbatica forzata seguita all’uscita di scena da parte del 1913 Seregno. La gara ha evidenziato note positive per quanto riguarda la fase difensiva, mentre in attacco i carichi di lavoro pesanti, ancora da smaltire, e qualche assenza hanno comportato alcune difficoltà in più.

Calcio: il vantaggio azzurro dura soltanto 5′

La formazione iniziale schierata dal Seregno Fbc

Al via, il tecnico di casa Gabriele Avella ha schierato Mirko Bizzi tra i pali, Andrea Bisicchia, Davide Lozza, Andrea Bosco e Pietro Valtorta in difesa, Alessandro Nocito, Stefano Baldan e Stefano Papapicco in mezzo, Diego Viscardi come trequartista, Simone Pontiggia ed Axel Caldirola in avanti. Proprio Axel Caldirola al 21’ ha rotto il ghiaccio, infilando con un diagonale di destro Matteo Colombo in uscita, al termine di una pregevole combinazione con Simone Pontiggia. Tempo 5’ ed i lecchesi hanno pareggiato con Ameth Fall, lesto ad avventarsi su una sfera vagante nell’area brianzola ed a trafiggere Mirko Bizzi da un passo. Nel finale della frazione, una botta, comunque non grave, ha costretto Stefano Papapicco a chiedere il cambio: al suo posto è entrato Tommaso Bombino.

Calcio: nella ripresa, i cambi monopolizzano la scena

Nella ripresa, le due panchine hanno progressivamente concesso spazio a tutti gli effettivi disponibili, con il Seregno Fbc che, poco alla volta, ha assunto sembianze più simili a quelle di un’Under 19 che a quelle di una squadra Seniores. Le occasioni migliori in questa fase le hanno costruite per i locali Pietro Valtorta, che al 29’ ha calciato dalla distanza, trovando Niccolò Fattarelli pronto alla deviazione, e per gli ospiti Armando Simone, che al 39’ di destro ha mancato di poco il bersaglio grosso.

Calcio: prossimo test contro la Solbiatese

In attesa dell’esordio in gare ufficiali, previsto sabato 6 settembre, alle 20.30, nel primo turno della Coppa Italia, al Ferruccio, con avversario il Cinisello, gli azzurri torneranno ora in campo domenica 31 agosto, alle 16, a Solbiate Arno, contro la Solbiatese.