Calcio, Eccellenza: vincono Lentatese e Leon Vimercate

Altro turno di campionato di Eccellenza da archiviare in fretta per la maggior parte delle squadre brianzole. Nel Girone A hanno segnato il passo tre squadre, tutte sconfitte: l’Ardor Lazzate dalla Sestese (1-2), il Meda (0-3) dalla Caronnese che ha agganciato il Pavia in seconda posizione, il BaSe 96 Seveso dal Saronno (1-2). Nel B Casati Arcore e Fucina Muggiò hanno mosso la classifica pareggiando, rispettivamente, con Cisanese e Olginatese. Infine la Lentatese ha sconfitto di misura (1-0) la Vergiates e la Leon Vimercate ha strapazzato (4-0) il Luciano Manara di Barzanò.

Per quanto riguarda le prime posizioni, nel Girone A il big match Pavia – Solbiatese è finito in parità e i nerazzurri hanno conservato la vetta della classifica; nel Girone B il Mapello è stato sconfitto a Trezzo d’Adda dalla Tritium ma a quattro giornate dalla conclusione del campionato conserva un vantaggio di sette punti nei confronti della Cisanese e di otto sulla Leon.

Calcio, Eccellenza Girone A: BaSe 96 Seveso

Il BaSe 96 Seveso non è riuscito a portare a casa punti contro il Saronno che allo stadio Colombo ha ottenuto il quarto risultato utile consecutivo sbloccando innanzitutto il punteggio al 29’ con Fasoli alla prima, vera occasione pericolosa confezionata sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa l’undici sevesino ha aumentato i ritmi di gioco riuscendo a pareggiare con Marinaci che in mischia ha centrato la porta presidiata dal portiere Todesco, ma a una decina di minuti dal triplice fischio finale una disattenzione della difesa ha favorito il raddoppio degli ospiti con Locati.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

La Lentatese ha conquistato tre punti di fondamentale importanza anche per allontanarsi dalla zona bassa della classifica e mantenere, più che viva, la speranza di una salvezza diretta. Nella partita con la Vergiatese l’undici di mister Fossati ha sfruttato, dopo due minuti di gioco, un clamoroso errore della difesa ospite che ha permesso a Siano di battere e anche di festeggiare il suo nono goal stagionale. La Vergiate ha metabolizzato il colpo e, poi, ha preso in mano le redini del gioco ma la Lentatese si è difesa con ordine controllando tutti gli attacchi degli avversari.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Per il Meda, è un periodo decisamente negativo e la 17ma sconfitta stagionale che inserisce definitivamente l’undici bianconero nella zona playout, lo attesta in maniera inequivocabile mentre per la Caronnese è stata una vittoria importante per la corsa alla promozione in Serie D. Allo stadio Mino Favini i ragazzi guidati dal tecnico rossoblù Michele Ferri dopo il discreto inizio del Meda, hanno sbloccato il risultato con la rete di Colombo su assist di tacco eseguito da Romeo. Al 39′ la Caronnese ha mancato l’occasione per raddoppiare le distanze con un calcio di rigore concesso dal direttore di gara in seguito ad un fallo su Colombo ma dagli undici metri il capitano Corno non è riuscito a trasformarlo. Nel secondo tempo, dopo un legno colpito da Corno, l’espulsione di Panizza che ha lasciato in dieci uomini il Meda, gli ospiti hanno raddoppiato il vantaggio ancora con Colombo che, sul finale, ha firmato la doppietta su assist di Doumbia.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Trasferta amara per l’Ardor Lazzate che sta perdendo terreno nei confronti delle squadre inserite nella zona playoff. La partita a Sesto Calende è iniziata su buoni ritmi ma a passare in vantaggio sono stati i padroni di casa con Romano che su assist di Rancati da pochi passi ha battuto il portiere De Toni, La squadra di mister Fedele ha reagito immediatamente con Rapone sugli sviluppi di un calcio piazzato. Una volta ristabilito l’equilibrio nel punteggio le due squadre si sono affrontate a viso aperto. A trovare lo spunto vincente però sono stati padroni di casa che al 15’ della ripresa hanno centrato il bersaglio con un’autentica prodezza di Rancati.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

La classifica: Solbiatese 65 punti; Caronnese, Pavia 64; Rhodense, Mariano 59; Ardor Lazzate 51; FBC Saronno 46; Sestese 39; Legnano 36; Lentatese, Cinisello 35; Vergiatese 34; Casteggio 33; Ispra 31; Sedriano 30; Meda 23; Robbio Libertas 21; BaSe 96 Seveso 18 punti.

Prossimo turno. Domenica 30 marzo: ore 15,30: Ardor Lazzate – Lentatese; Rhodense – Meda; Robbio – BaSe 96 Seveso.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

Vince di goleada la Leon Vimercate sulla malcapitata Luciano Manara. Alla squadra di mister Ghidelli sono stati sufficienti dieci minuti per sbloccare il punteggio con El Khadiri. Il goal ha decisamente indirizzato il match e la conferma è arrivata puntuale con le reti siglate da Pella al 31’ e dal bomber Bonseri su rigore al 43’ del primo tempo. Nella ripesa, con il risultato in ghiaccio, i ritmi si sono abbassati permettendo alla Manara di imbastire qualche azione offensiva ma senza impensierire più di tanto il portiere Giovanni Bassi (classe 2004) anzi, in pieno recupero, la Leon ha calato il poker con Vassallo.

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

Il Casati Arcore, nonostante la precaria posizione di classifica, non demorde e lo ha confermato nella partita disputata allo stadio comunale di Arcore dove ha bloccato, sul pareggio, la vice capolista Cisanese. Nel primo tempo gli ospiti hanno controllato il match ma soltanto al 39’, dopo un calcio d’angolo battuto da Mazzoleni, Facoetti di testa ha trovato l’angolo basso alla destra del portiere Labate. Nella ripresa le parti si sono invertite e la squadra di mister Claudio Nava ha cercato, con tutte le sue forze, di conquistare un risultato di parità, obiettivo centrato al 92’ di gioco: dopo un intervento falloso di Invernizzi, sanzionato dal direttore di gara, Labate ha calciato il pallone in area dove Mazzucca è riuscito a prolungarlo per Pagani che ha centrato la porta presidiata da Sangalli.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Turno di campionato agrodolce per la Fucina Muggiò che non riuscita ad andare oltre il pareggio a reti in bianco nello scontro salvezza con l’Olginatese disputato allo Stadio Superga. La squadra diretta dal presidente-allenatore Luciano Pace non è riuscita a perforare l’attenta retroguardia della squadra ospite. A quattro giornate dal temine la Fucina, per uscire dalla zona playout dovrà impegnarsi con tutte le forze a disposizione.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

La classifica: Mapello 62 punti; Cisanese 55; Leon Vimercate 54; RC Codogno, Trevigliese 53; Ponte San Pietro 47; Academy Calvairate, Arcellasco Città di Erba 43; Tribiano 42; Alta Brianza 40; Lemine Almenno, Tritium 39; Fucina Muggiò 36; Colognese 33; FC Milanese 31; Olginatese 30; Luciano Manara 20; Casati Arcore 17 punti.

Prossimo turno. Domenica 30 marzo ore 15,00: Luciano Manara – Fucina Muggiò; ore 15,30: Trevigliese – Casati Arcore; Mapello – Leon Vimercate.