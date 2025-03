Calcio, Eccellenza: solo vittorie per le brianzole nel Girone B

In una giornata ricca di emozioni quattro squadre brianzole sono riuscite a portato a casa i tre punti. Nel Girone A l’Ardor Lazzate li ha conquistati sul campo del Casteggio dove ha vinto per 1-0 con il gol precoce di Marioli, mentre sono rimasti fermi al palo il Meda sconfitto (2-0) dal Legnano, il BaSe 96 Seveso superato (2-1) dalla Caronnese e la Lentatese sconfitta in rimonta (1-2) dal Saronno nonostante il vantaggio iniziale firmato da Siano. In vetta alla classifica il Pavia con il successo sulla Vergiatese si è portato a una lunghezza dalla Solbiatese che non è riuscita ad andare oltre il pareggio (0-0) a Ispra.

Nel Girone B, sorridono le tre squadre brianzole: il Casati Arcore per aver superato (2-1) il Ponte Sa Pietro, la Fucina Muggiò il FC Milanese (3-0) e la Leon Vimercate il mai domo Tribiano (2-1). In vetta il Mapello ha ottenuto la quarta, vittoria di fila ma la Trevigliese, all’undicesimo risultato utile consecutivo nel match disputato a Erba, non demorde.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

L’Ardor Lazzate conquista la 14ma vittoria stagionale grazie alla rete di Marioli in avvio della partita. In terra pavese, la squadra di mister Fedele dopo aver sbloccato il risultato, ha controllato tutte le iniziative degli avversari. L’Ardor, incassati i tre punti, ha ridotto a due le lunghezze dal Mariano, quinto in classifica ma per entrare nella zona playoff dovrà evitare flessioni nel rendimento.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Continua inesorabile il momento buio del Meda che nel match allo stadio “Mino Favini” è stato sconfitto dal Legnano che ha raccolto tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona calda dei playout. Il Meda non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica dopo l’espulsione dell’attaccante Mattia Noia ma Gianluca Porro, allenatore dei lilla, ha potuto sfruttare le doti tecnico-atletiche del redivivo La Torre autore di una doppietta (55’ e 82’) e tornato in campo dopo ben tre giornate di squalifica. Il Legnano comunque si è riconfermato una delle rivelazioni più incredibili di questa stagione.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

C’è rammarico in casa della Lentatese, sconfitta dal Saronno, dopo aver dominato tutto il primo tempo. La squadra di mister Fossati ha creato diverse situazioni favorevoli e al 43’ ha sbloccato il risultato con Siano su assist di Malacarne. Nella ripresa, però, la Lentatese, in particolare nei primi quindici minuti ha accusato un vistoso calo di rendimento prontamente sfruttato dalla squadra ospite, guidato in panchina dal nuovo allenatore Fabio Tibaldo, che al 50’ ha pareggiato con Locati e al 55’ ha messo a segno il colpo del Ko con Schingo. A nulla è valso il forcing finale della Lentatese per conquistare almeno un punto.

Calcio, Eccellenza Girone A: BaSe Seveso

Alo stadio Emilio Colombo di Seveso la BaSe deve subire la 18ma sconfitta nella stagione al termine di una partita combattuta, decisa da singoli episodi. I rossoblu della Caronnese, infatti, hanno sbloccato il risultato nei primi minuti di gioco con Colombo che ha insaccato il pallone sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Romeo. Nella ripresa, dopo azioni alterne, la Caronnese ha raddoppiato il vantaggio al 59’ con Cannizzaro che ha finalizzato una azione corale manovrata da Colombo e da Corno, il capitano della squadra. La reazione concreta del BaSe è arrivata soltanto all’81’ con Marinaci.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

La classifica. Solbiatese 60 punti; Pavia 59; Caronnese 57; Rhodense 56; Mariano Calcio 52; Ardor Lazzate 50; FBC Saronno 39; Sestese 33; Cinisello, Legnano 32; Vergiatese 31; Lentatese 30; Casteggio 28; Sedriano 27; Ispra 26; Meda 23; Robbio 19, BaSe 96 Seveso 17 punti.

Prossimo turno sabato domenica 16 marzo: ore 14,30 Sedriano – Meda; Robbio Libertas – Lentatese; Rhodense – BaSe 96 Seveso. Ore 15,30: Ardor Lazzate – Pavia.

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

Vittoria pesantissima del Casati Arcore che al Comunale di via Monte Rosa batte, con una rete per tempo, il combattivo Ponte Sam Pietro. La squadra di mister Claudio Nava è passata in vantaggio al 23’ con Andrea Mazzucca, ma gli ospiti al 59’ sono riusciti a conquistare il pareggio con un calco di rigore trasformato da Adriano Ferreira Pinto. I calciatori del Casati però non si sono disuniti e al 68’ con Stefano Martellini hanno raccolto un prezioso risultato da utilizzare nei prossimi turni di campionato per risalire la corrente.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

La Leon Vimercate, ben diretta da mister Ghidelli, conquista la 14ma vittoria stagionale e soprattutto rafforza la sua posizione in zona playoff. Alla Leon Arena, nonostante la rete messa a segno dopo dieci minuti da Paparella, la squadra si è rimessa immediatamente in careggiata riuscendo con bravura e con un pizzico di fortuna a creare le azioni per riconquistare il risultato grazie alle doti realizzative dell’attaccante Bonseri che al 33’ ha finalizzato l’assist di Comelli e, a distanza di otto minuti, trasformando il definitivo calcio di rigore. Nella ripresa infatti il risultato non è più cambiato.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Tris casalingo della Fucina Muggiò che nell’incontro con il FC Milanese ha festeggiato la conquista dei tre punti ma soprattutto il ritorno del bomber Antonio Picci. L’attaccante, classe 1985, ha timbrato una doppietta, decisiva ai fini del risultato finale, al 18’ e all’88’ e sulle sue prodezze l’undici guidato dal presidente-allenatore Luciano Pace fa affidamento per risalire altre posizioni in classifica e abbandonare la zona playout.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

La classifica. Mapello 58 punti; Trevigliese 50; Real Codogno 49; Cisanese 48; Leon Vimercate 47; Tribiano, Accademy Calvairate 39; Arcellasco Città di Erba, Ponte San Pietro, AltaBrianza Tavernerio 38; Lemine Almenno, 37; Fucina Muggiò, Tritium 33; Colognese 31; FC Milanese 30; Olginatese 29; Luciano Manara 19; Casati Arcore 15 punti.

Prossimo turno. Domenica 16 marzo ore 14,30: Tribiano – Fucina Muggiò; Codogno – Casati Arcore; ore 15,30: Olginatese – Leon Vimercate.