Calcio, Eccellenza: le brianzole perdono tutte

Giornata da dimenticare per le squadre brianzole impegnate nel campionato Eccellenza: tutte hanno perso rafforzando un trend negativo in essere da diverso tempo.

Calcio, Eccellenza: la giornata

Nel girone A, il Vis Nova Giussano ha perso 2-0 sul campo dell’Altabrianza di Tavernerio, l’Ardor Lazzate che presentava in panchina Ghidelli, classe 1982 ex Leon subentrato a Ferdinando Fedele, è caduta 1-2 con il Mariano Calcio, mentre la Lentatese è stata battuta 5-3 dalla Besnatese. Nel girone B, hanno perso sia il Seregno superato per 2-0 a Lodi dal fanalino di coda Fanfulla sia la Fucina Muggiò nel match con il Caravaggio.

Inoltre nell’undicesima giornata nel girone A l’Arconatese ha allungato ulteriormente sulle inseguitrici: i ragazzi di Livieri hanno segnato cinque gol alla Vergiatese con cinque marcatori differenti. La Solbiatese ha rischiato grosso con la Rhodense poi, nel finale, ha rimediato un pari grazie alla rete dell’attaccante Marco Gasparri (in passato ha indossato anche la maglia del Seregno). Il Saronno, superato il Sedriano, è salito al terzo posto in classifica. Nel girone B brilla il secondo successo del Fanfulla mentre il Codogno ha perso nuovamente la vetta della graduatoria non riuscendo ad andare oltre lo 0-0 con la Cisanese, risultato che ha favorito il Ponte SP Mapello balzato al comando.

Calcio, Eccellenza: Coppa Italia

Si sono giocati i quarti di finale della fase regionale di Coppa Italia. Il Comitato Regionale Lombardo ha comunicato gli accoppiamenti della prossima fase del torneo, dove sono presenti ben tre squadre del girone A. Il big match è sicuramente quello tra la Solbiatese di Vito Grieco e l’Arconatese di Giovanni Livieri, ma anche Caronnese-Baranzatese promette grande spettacolo. Come da regolamento i quarti si disputeranno con gara di sola andata, nella giornata di mercoledì 19 novembre (orario da definire). La novità riguarderà le Semifinali che si disputeranno a loro volta in gara unica il 10 dicembre. La finalissima è prevista per il 6 gennaio. Questi gli abbinamenti dei quarti: Solbiatese – Arconatese; Carpenedolo – Soncinese; Caronnese – Baranzatese; Lemine Almenno – Juvenes Pradalunghese.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

In coda non finisce la crisi dell’Ardor Lazzate sconfitto dal Mariano che ha centrato la seconda vittoria consecutiva ma il risultato finale non rende merito alla prova dei ragazzi guidati per la prima volta da Riccardo Ghidelli. L’Ardor infatti ha sviluppato interessanti iniziative pur avendo di fronte un avversario ben strutturato che ha impresso il proprio sigillo sulla vittoria attraverso i gol firmati da Polese (10’) e da Schingo (31’). La prodezza di De Angelis al 25’, subito dopo aver colpito la traversa con Marioli, e l’assolto nel finale testimoniano la determinazione dei calciatori in forza all’Ardor la sciare ad altri club l’incarico di gestire il fanalino di coda.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

In un match pirotecnico la Besnatese ha messo al sicuro il punteggio già nel primo tempo con le reti di Cucco (3’), Martinoia (42’) e Russo (44’) ma la Lentatese non ha mai smesso di lottare e all’inizio della ripresa con Molteni ha accorciato le distanze. I ragazzi di mister Roberto Mastrolonardo non hanno avuto il tempo di festeggiare in quanto l’attaccante Caricati, nel giro di otto minuti, ha realizzato una doppietta, che di fatto ha regalato i tre punti alla squadra di mister Varaldi. Solo a fini statistici le reti realizzate nel finale da Diaferio e da Alexander Leoni della Lentatese che hanno stampato il risultato 5 – 3.

Calcio Eccellenza Una formazione Vis Nova Giussano

Calcio, Eccellenza Girone A: Vis Nova Giussano

Il Vis Nova Giussano sul campo dell’Alta Brianza di Tavernerio ha subito la terza sconfitta stagionale che l’ha estromesso dalla zona playoff. Sull’esito dell’incontro hanno inciso la doppietta dell’attaccante i Alessio Pinotti che ha permesso alla formazione di Tavernerio guidata da mister Stincone di agganciare la zona play out, quindi alcuni errori sotto rete dei calciatori neroverdi ed anche una rete annullata per fuori gioco di Cima Vivarelli.

Calcio, Eccellenza Girone A: prossimo turno e classifica

Prossimo turno domenica 16 novembre Ore 14,30: Lentatese – Magenta; Sedriano – Ardor Lazzate; Vis nova Giussano – Arcellasco.

La classifica. Arconatese 29 punti; Solbiatese 20; FBC Saronno 19; Caronnese 18; Rhodense 17; Mariano, Vis Nova Giussano, Besnatese, Lentatese 16; Legnano 14; Sedriano, Vergiatese 13; Sestese 12; Arcellasco, Vigevano, Altabrianza Tavernerio, Magenta 10; Ardor Lazzate 8 punti.

Calcio, Eccellenza Girone B: Seregno

Bel colpo per il Fanfulla che ha superato per 2-0 il Seregno grazie alle reti messe a segno, nel corso della prima frazione di gioco, dal terzino Zanoni, al primo centro in campionato e al secondo di Lorenzo Kakou fondamentale come la rete segnata in occasione del successo in casa della Fucina di Muggiò. Il Seregno, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite, pur condizionato da alcune assenze, è parso una copia sbiadita della squadra ammirata nella prima fase del torneo non riuscendo a rientrare in partita.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Disco rosso per la Fucina Muggiò sconfitta dal Caravaggio. A decidere il risultato è stata la rete messa a segno, quasi allo scadere del primo tempo, dall’attaccante Daniele Pozzoni bergamasco classe 1998 con presenze anche nella Leon. Per la squadra di mister Agostino Mastrolonardo è la sesta sconfitta stagionale.

Calcio, Eccellenza Girone B: prossimo turno e classifica

Prossimo turno domenica 16 novembre Ore 14,30 Seregno – Ponte SP Mapello; Cinisello – Fucina Muggiò.

La classifica. Ponte SP Mapello 23 punti; Codogno 22; Accademia Calvairate 21; Baranzatese, Tritium, Caravaggio 20; Seregno 19; Tribiano 17; Zingonia Verdellino 16; Barona 14; Lemine Almenno 12; Cisanese 11; Cinisello, Casteggio 10; Fucina Muggiò, Accademia Pavese 9; Assago, Fanfulla 6 punti.