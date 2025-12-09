Nel quindicesimo turno di campionato di Eccellenza le squadre brianzole hanno invertito la tendenza negativa.

Calcio, Eccellenza: i gironi

Nel girone A il Vis Nova Giussano è tornato al successo grazie al gol di Redaelli a inizio ripresa che ha deciso uno dei derby contro l’Ardor Lazzate (ma sull’esito finale non sono mancate le polemiche) mentre la Lentatese lo ha confermato con il meritato successo sulla quotata Rhodense con la rete firmata da Gualandris.

Bene il Legnano contro il Mariano (2-0) e il Sedriano che ha fermato (2-2) la corsa della Solbiatese mentre ha destato scalpore la prima sconfitta della capolista Arconatese (2-3) nel match con la Caronnese.

Nel girone B, il Seregno ha superato 1-3 il Casteggio e si è rilanciato nella lotta per accedere ai play off mentre la Fucina Muggiò, attesa domenica allo stadio “Ferruccio” con in panchina il nuovo allenatore Alberto Cuomo, ha pareggiato 2-2 con lo Zingonia Verdellino per rimanere in zona play out lasciando al Fanfulla l’ingrato compito di reggere il fanalino di coda.

In ogni caso è stato un turno più che positivo per la capolista Codogno che ha superato (4–1) l’Accademia Pavese e, approfittando di una serie di risultati negativi della quasi totalità delle squadre inseguitrici, ha guadagnato terreno anche per conquistare decisamente il titolo platonico di campione d’inverno.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate-Vis Nova Giussano

È proseguito il momento complicato dell’Ardor Lazzate con mister Ghidelli ancora alla ricerca del primo successo sulla panchina giallo-blù. Allo stadio Brera, al netto delle rimostranze sulla direzione arbitrale sollevate sui social per un gol annullato e un rigore non concesso, la vittoria del Vis Nova Giussano appare complessivamente meritata. La squadra di Raspelli, fin dai primi minuti ha scelto di imporre il proprio gioco attraverso il controllo della metà campo costringendo, più volte, i difensori dell’Ardor ad affannosi recuperi. L’Ardor a sua volta ha cercato di rendersi pericolosa soprattutto con Gioele Cazzaniga, ma l’attaccante ex Base Seveso è parso troppo spesso isolato. A inizio ripresa il Vis nova Giussano ha certificato la propria supremazia territoriale nel gol di vantaggio grazie al guizzo del solito Redaelli, bravo a centrare la porta presidiata da Ferrara. Il risultato poi non è cambiate nonostante la generosa, ma poco concreta, reazione dell’Ardor.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

La Lentatese di mister Roberto Mastrolonardo ha superato la Rhodense, con in porta l’ex Ardor Andrea De Toni, archiviando quindi un periodo difficile. La partita è stata intensa sin dai primi minuti ma nel primo tempo a prevalere sono stati soprattutto l’organizzazione e l’aspetto tattico: entrambe le formazioni hanno concesso pochissimo. Nella ripresa però un c’è stata la svolta: la Lentatese ha sbloccato il risultato grazie alla rete di Gabriele Gualandris. Sulla spinta del vantaggio la squadra di casa ha acquisito fiducia gestendo l’andamento del match sino alla fine.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

La classifica. Arconatese 36 punti; Solbiatese 28; Caronnese 25; Legnano, FBC Saronno, Besnatese 24; Vergiatese 21; Rhodense 20, Vis Nova Giussano, Magenta 20; Lentatese 19; Sedriano, Mariano, Arcellasco 17; Sestese 16; Alta Brianza Tavernerio 15; Vigevano 11; Ardor Lazzate 9.

Prossimo turno domenica 14 dicembre, ore 14,30: Mariano. Lentatese; Sestese – Ardor Lazzate; Vis Nova Giussano – Bernatese.

Calcio, Eccellenza Girone B: Seregno

Girone B. Il Seregno conquista punti preziosi a Casteggio utili per tornare a ridosso delle posizioni play off. Pur in campo con una formazione largamente trasformata, a seguito dei movimenti effettuati in questo “mercato” invernale (cinque calciatori in entrata, altrettanti in uscita) ha mostrato tutto il proprio potenziale offensivo (finora 28 gol all’attivo) superando una squadra che ha lottato, grazie al supporto dei propri tifosi, sino alla fine. La squadra di mister Avella, sbloccato il risultato al 42’ con Bosco nella ripresa ha certificato la propria superiorità con i gol di Papapicco e su rigore con Pontiggia. Il gol di Migliavacca è servito solo a rendere meno pesante il punteggio per la squadra pavese.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Prezioso pareggio per la Fucina Mucina Muggiò (2-2 contro l’Asd Zingonia Verdellino) con in panchina il nuovo allenatore Alberto Cuomo, subentrato alla viglia della partita con il team bergamasco, ad Agostino Mastrolonardo. Una dolorosa separazione con un tecnico tra i più quotati del settore avvenuta dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative, che in pratica ha costretto la società ad adottare una netta decisione in merito alla propria guida tecnica. Esonerato mister Mastrolonardo, al suo posto è stato ingaggiato mister Cuomo. Ad evidenziare il momento di difficoltà della squadra di Muggiò e da qui la decisione del DG Salvatore Conte è stato sicuramente il dato sulle vittorie, solo due in 14 giornate, con l’ultima arrivata il 5 novembre (2-0 sul Casteggio) seguito il 16 novembre dal pareggio (0-0) sul campo del Cinisello. Non c’erano più i requisiti per proseguire insieme e la dirigenza ha scelto l’esonero. Insieme a lui, hanno lasciato la squadra anche il suo staff e il direttore Cortellazzi. Ora, il ruolo di tecnico della prima squadra è stato affidato a mister Alberto Cuomo, affiancato da Francesco Lo Verso come vice e Ivan Robustelli come preparatore atletico.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

La classifica. R.C.Codogno 32 punti; Tritium 29; Ponte SP Mapello, Caravaggio 27; Academy Calvairate, Baranzatese 26; Seregno 25; Zingonia Verdellino, Tribiano 21; Barona, Cisanese 19; Assago 17; Lemine Almenno 15; Cinisello 14; Accademia Pavese 12; Casteggio, Fucina Muggiò 11; Fanfulla 8 punti.

Prossimo turno domenica 14 dicembre ore 14.30: Seregno-Fucina Muggiò.