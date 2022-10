Calcio, Eccellenza: il derby della Brianza va all’Ardor, Muggiò ancora al palo

L’ottava giornata d’andata del campionato di Eccellenza per le brianzole del monzese si è conclusa con risultati alterni: una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

Calcio, Eccellenza: Muggiò-Ardor Lazzate

Nel girone A, il derby tutto brianzolo, fra Muggiò e Ardor Lazzate, che non aveva precedenti in questa categoria fra le due compagini, entrambe portano i colori sociali: giallo-blu, ha divertito il pubblico non foss’altro che per i sei gol offerti alla visione, al termine di un match bello, piacevole, giocato da entrambe a ritmo sostenuto, con rapidi capovolgimenti di fronte e con molto ardore in corpo. Tutte e due i sodalizi si erano pronosticate la vittoria e i giocatori in campo non si sono mai risparmiati pur di centrare l’obiettivo. Ha vinto con merito l’Ardor Lazzate per 2-4 allo stadio “Superga”. I tre punti conquistati hanno proiettato il Lazzate a metà classifica a 14 punti, mentre i padroni di casa del Muggiò, in completo bianco per dovere di ospitalità, sono rimasti per la quarta volta al palo sprofondando a ridosso del fondo classifica a quota 7.

Calcio, Eccellenza: Muggiò-Ardor Lazzate, la partita

Il primo tempo, che si chiudeva sull’1-2 vedeva il predominio degli ospiti, che avevano messo subito la partita sul giusto binario andando in goal al 3’ col difensore Zucchetti, che lasciato libero in area infilava Boselli nel sette. Il raddoppio era del 17’ su calcio di rigore trasformato da Artaria, causato dal portiere Boselli in area in uscita su Curioni. Con la gara in pugno gli ospiti rallentavano un poco il ritmo tanto da permettere ai locali in pieno recupero, era il 49’, di accorciare le distanze con Lazzaroni, che in mischia a seguito di un’azione da calcio d’angolo batteva Ferloni. Nella ripresa il Muggiò saliva in cattedra costringendo nella propria metà campo il Lazzate tanto da pervenire al pareggio al 10’ con Patete. Il Lazzate non gradiva e riprendeva a spingere. Caferri in area strattonava Corioni e il direttore di gara assegnava il penalty che al15’ trasformava lo stesso Corioni. Il 2-3 smorzava l’ardore del Muggiò che veniva nuovamente trafitta al 25’ da Artaria che dopo un dribbling al limite dell’area infilava con un preciso rasoterra Boselli nell’angolino basso alla sua sinistra.

Calcio, Eccellenza: Muggiò-Ardor Lazzate, dichiarazioni

Per l’allenatore Ivan Stincone: “La gara è stata bella. La vittoria meritata perché siamo partiti forte e loro hanno approfittato a tempo scaduto prima del riposo per accorciare le distanze. Abbiamo subito la loro pressione nel primo quarto d’ora della ripresa poi c’è stata la nostra reazione che ha prodotto i tre punti”. Sull’altro fronte mister Francesco Natobuono ha dichiarato: “Ancora quattro goal incassati sono tanti soprattutto in casa. Il nostro periodo nero continua. Dobbiamo imparare a non far entrare gli avversari in area. Tutte le recenti sconfitte sono maturate allo stesso modo, c’è da lavorare per migliorare al più presto”.

Calcio, Eccellenza: Vis Nova pari in trasferta

Nella trasferta di Vighizzolo, il Vis Nova (1-1) ha trovato il pareggio allo scadere del tempo regolamentare con un gran goal di Cotta. La gara delle lucertole è stata condizionata da un arbitro dalle decisioni molto discutibili tanto da lasciarli in dieci per 50 minuti per l’espulsione alla mezzora di Sarr e contemporaneamente di Cavalli che era in panchina.

”È stato fatto un fallo sul nostro giovane Davide Savino (2001) che ha riportato i segni dei tacchetti avversari su tutta schiena e il giocatore canturino non è stato nemmeno ammonito – ha spiegato l’allenatore Agostino Mastrolonardo – nonostante ciò la mia banda di giovani ha saputo resistere e ha trovato il premio allo scadere, però, continua ad accorciarsi tra espulsioni e infermeria, la rosa dei giocatori a disposizione”.

Calcio, Eccellenza: Ac Leon ko sull’Adda

Nel girone B, l’anticipo di sabato 22 ottobre, tra le due squadre più ambiziose Tritium e Ac Leon ha visto prevalere per 1-0 gli uomini dell’Adda, che sono stati abili a sfruttare l’unica occasione concreta del match, dopo che i gli arancio neri brianzoli aveva dominato la prima parte del match. Bloccato il goleador Bonseri, l’attacco del Leon è rimasto cn le polveri bagnate.

“Una partita per come l’abbiamo giocato che doveva almeno terminare parità – ha detto il ds Marco Sala – perché le danze nel primo tempo le abbiamo condotte noi. Poi quel goal su calcio d’angolo nella ripresa ci ha puniti severamente. Il campionato è ancora lungo e non demordiamo”.