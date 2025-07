È in uscita il colpo di mercato nell’Eccellenza. L’ha messo a segno la dirigenza della Rhodense che ha reso noto l’arrivo nel roster della squadra allenata da mister Giuseppe Greco dell’attaccante Francesco Giangaspero dall’Ardor Lazzate.

Calcio, Eccellenza: chi è Francesco Giangaspero, bomber cresciuto in Brianza

Il calciatore, nato il 2 giugno 1993 a Cernusco sul Naviglio, con un passato importante nelle giovanili del Seregno allenate da Domenico Anania e poi impreziosito da 31 presenze nella squadra azzurra in Serie D (dal 2010 al 2013) prima di passare alla Pro Sesto. Nei campionati successivi ha indossato, tra le altre, le maglie di Verbano, Ciserano, Scanzorosciate, Real Calepina, Leon Vimercate e nell’ultima stagione 2024-25 dell’Ardor a Lazzate nel girone A di Eccellenza dove ha segnato 17 reti nelle 33 presenze di campionato.

Questo il comunicato ufficiale della società arancionera: “Eccellenza 2025–26 – 44 gol nelle ultime 2 stagioni, 167 in carriera tra Eccellenza e Serie D, campionati vinti e una Coppa Italia nazionale in bacheca. Non pensiamo serva aggiungere altro. Francesco Giangaspero ha un accordo biennale con i nostri colori. Sicuri che possa essere un riferimento per il presente e per il futuro in maglia orange”.

Calcio, Eccellenza: centravanti tra i più quotati nel dilettantismo lombardo

Giangaspero arriva a Rho da stagioni in cui grazie alle sue doti tecniche ma soprattutto alle sue prodezze, è diventato uno dei centravanti più iconici del dilettantismo lombardo.

Ecco alcuni dei numeri del bomber nelle ultime due stagioni con l’Ardor Lazzate. Durante il suo primo anno in gialloblù ha chiuso con un totale di 33 presenze di cui 30 da titolare, per un minutaggio complessivo (fra campionato, Coppa Lombardia giocata fino alla semifinali e playoff) di 2744 minuti in campo.

In tutto ciò, Giangaspero è andato a segno 26 volte in campionato, una volta in Coppa Lombardia e una volta nel secondo turno dei playoff: 28 gol in stagione. Al secondo anno, invece, ha collezionato 35 presenze di cui 34 da titolare, segnando 17 gol in 3031′ di gioco e posizionandosi al quinto posto nella classifica marcatori del girone. In tutto, i 45 gol nell’ultimo biennio certificano le sue doti di attaccante.