Calcio Eccellenza: il BaSe 96 ferma la capolista, un altro ko per il Meda

Non sono mancate le sorprese e i colpi di scena nel terzo e ultimo turno infrasettimanale della stagione con le cinque squadre brianzole (BaSe 96 Seveso, Lentatese, Ardor Lazzate nel Girone A; Casati Arcore e Fucina Muggiò nel Girone B) che sono riuscite a muovere la classifica solo attraverso pareggi con la eccezione quella della Leon Vimercate che ha intascato i tre punti nel confronto con l’Academy Calvairate.

Eccellenza: la capolista Pavia pareggia sul campo del BaSe 96

Per quanto riguarda le prime posizione del Girone A, una prima osservazione non può prescindere dalla prestazione della capolista Pavia. Impegnata in uno dei più classici “testa coda” sul campo del BaSe 96 a Seveso non è andata oltre l’1-1. Pareggio che ha permesso il sorpasso, l’ennesimo, della Solbiatese che, superato in scioltezza il Meda, si è rimessa in testa al gruppo. Ma il Pavia non è stato l’unica vittima illustre del turno infrasettimanale poiché anche la Caronnese e la Rhodense non sono riuscite a raccogliere i tre punti. E’ andato in direzione opposta il Mariano, che battendo di misura una Sestese relativamente tranquilla, si è portato in scia della Rhodense allungando anche sull’Ardor Lazzate, che ha pareggiato (0-0) sul campo del Legnano. In ottica salvezza successo vitale per la Vergiatese, che sbancato Sedriano 3-2 si è portata a più due sulla zona calda. Risultato pieno che non è riuscito alla Lentatese nello scontro diretto con l’Ispra.

Nel Girone B il Mapello ha rallentato la sua corsa verso la Serie D ma ora alle sue spalle si ritrova un’altra formazione bergamasca decisa a lottare sino in fondo per un traguardo prestigioso. In ottica salvezza le posizioni di Fucina Muggiò e Casati Arcore sono rimaste invariate.

Girone A: altro passo falso per il Meda, pari per Lentatese e Ardor

Girone A – Altro passo falso del Meda che sta lentamente scivolando verso la zona rossa della classifica. Nella partita disputata allo stadio “Mini Favini” contro la Solbiatese, dopo un brillante avvio, la squadra di mister Cairoli non è riuscita a controllare le accelerazioni degli avversari che al 27’ hanno sbloccato il punteggio con una conclusione di Scapinello, imparabile per il portiere Cassina. Nella seconda frazione gli ospiti hanno saldamente tenuto in mano il gioco nonostante le ripartenze del Meda. Il raddoppio è arrivato verso il quarto d’ora: protagonista ancora Scapinello che, superati alcuni avversari, ha messo in condizione Laraia di battere a rete. Dopo il raddoppio è la Solbiatese non ha più trovato inciampi e il 3-0 non è tardato ad arrivare: schema da calcio d’angolo, la palla è arrivata a Silla che l’ha piazzata facilmente in porta. Con questa vittoria e in conseguenza del pareggio del Pavia, la Solbiatese é tornata in vetta alla classifica. Appuntamento a domenica per il match clou della stagione, proprio contro la formazione pavese.

E’ finito in parità il confronto tra la Lentatese e l’Ispra che, per larga parte della partita, hanno lottato per mantenere inalterato il risultato certificato dalla zero a zero iniziale. Sulla distanza però i padroni di casa hanno aumentato il ritmo del gioco e cercato di sbloccare il punteggio, ma il portiere Oniscodi dell’Ispra è stato bravissimo a sventare tutte le conclusioni degli attaccanti della squadra diretta da mister Simone Fossati.

Reti inviolate anche nel match tra Legnano e Ardor Lazzate. I lilla allenati da mister Gianluca Porro, scesi in campo con una grande intensità, hanno cercato di mettere in difficoltà gli ospiti, specie sui calci d’angolo, ma il portiere De Toni é sempre stato reattivo. A inizio ripresa l’Ardor Lazzate è andato vicino al vantaggio con un colpo di testa di Becerri, su assist di Benedetti, finito di poco a sul fondo. Dopo un’azione del Legnano con Pagani proiettato in attacco la partita non ha offerto altre emozioni.

Il terzo pareggio delle squadre brianzole, in questo turno feriale di campionato, è stato ottenuto dal Base 96 Seveso che allo stadio “Colombo” ha bloccata il Pavia. Anzi i ragazzi di Simone Cazzaniga sono passati in vantaggio al 75’ con Marinaci che ha trasformato un calcio di rigore. Anche gli ospiti, pur disputando una gara sottotono, sono riusciti a recuperare il risultato con un tiro dal dischetto di Poesio. La prossima partita del team sevesino con il Saronno sarà indicativa sulle possibilità di salvezza in questa stagione.

La classifica. Solbiatese 64 punti; Pavia 63; Caronnese 61; Rhodense 59; Mariano 56; Ardor Lazzate 51; FBC Saronno 43; Sestese 36; Vergiatese 34; Legnano 33; Casteggio, Lentatese, Cinisello 32; Ispra, Sedriano 30; Meda 23; Robbio 21; BaSe 96 Seveso 18 punti.

Prossimo turno – Domenica 23 marzo ore 14,30: BaSe 96 Seveso – Saronno; Lentatese – Vergiatese: Meda – Caronnese; Sestese – Ardor Lazzate.

Girone B: la Leon Vimercate espugna il campo di Segrate, buon pari per la Fucina Muggiò

Girone B. La Leon Vimercate ha espugnato il “Don Giussani” di Segrate portando a casa tre punti fondamentali per consolidarsi in zona playoff nonché per accorciare il distacco da Trevigliese e R.C.Codogno che hanno pareggiato. Questa vittoria della squadra diretta da mister Ghidelli porta la firma dell’attaccane Bonseri che al 69’, con un’autentica prodezza, ha messo a segno l’assist di Trovato.

Prezioso risultato di parità per la Fucina Muggio. Il team guidato dal presidente-allenatore Luciano Pace a sette minuti dal novantesimo era sotto di due reti nel match con l’Arcellasco (a bersaglio con una rete di Colombo e con la doppietta di Giugliano) ma sulla spinta di un calcio di rigore trasformato dal bomber Antonio Picci ha cambiate radicalmente il proprio atteggiamento è al 93’ con Cominetti è riuscito nell’impresa di agguantare un insperato pareggio, il nono della stagione.

Al Comunale di Arcore, la rimonta della squadra diretta da mister Claudio Nava, nonostante la buona prestazione del collettivo, si è fermata all’81’ con la rete firmata da Colombo che ha pareggiato il vantaggio della Luciano Manara ottenuto dopo 20’ di gioco da Sare. A questo punto della stagione la domanda che si pongono i sostenitori della Casati é: la squadra bianco-verde riuscirà a raggiungere la zona playout?

La classifica. Mapello 62 punti; Cisanese 54; RC Codogno 53; Trevigliese 52; Leon Vimercate 51; Ponte San Pietro 44; Tribiano 41; Academy Calvairate, Arcellasco Città di Erba 40; Alta Brianza 39; Lemine Almenno 38; Tritium 36; Fucina Muggiò 35; Colognese 33; FC Milanese 31; Olginatese 30; Luciano Manara 20; Casati Arcore 16 punti.

Prossimo turno – Domenica 23 marzo ore 14,30: Casati Arcore – Cisanese; Fucina Muggiò – Olginatese; Leon Vimercate – Luciano Manara.