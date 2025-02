A conferma del periodo difficile ben cinque sono state le sconfitte delle brianzole (Base 96 Seveso, Meda, Ardor Lazzate, Lentatese, Fucina Muggiò; due le reti all’attivo, otto quelle subite) nella 24° giornata di campionato di Eccellenza. Soltanto Casati Arcore e Leon Vimercate hanno dato segni di vitalità e festeggiato la loro prestazione con una vittoria. Il turno infrasettimanale del campionato in programma per mercoledì 26 febbraio capita a proposito.

Per quanto riguarda la lotta per il primato, nel girone A la Solbiatese è rimasto al primo posto rintuzzando gli attacchi di Rhodense, Mariano Calcio e Pavia; nel girone B la capolista Mapello si è risvegliata ma Trevigliese e R.C.Codogno non hanno archiviato i loro ambiziosi progetti.

Calcio, Eccellenza: slittano due turni e post season causa Torneo delle Regioni

Novità nel calendario del torneo. Con un comunicato del Comitato Regionale della Lombardia, la Federazione ha ufficializzato una variazione importante nel calendario dei gironi di Eccellenza. Con il Torneo delle Regioni, che quest’anno si svolgerà in Sicilia, in data 12 aprile, sono due le giornate che slitteranno nei calendari. Il 14° turno di ritorno, previsto per il 13 aprile 2025 verrà disputato il 27 aprile, spostamento anche per il 15° turno che passa dal 27 aprile al 4 maggio. Di conseguenza partiranno posticipatamente anche playoff e playout: il via sarà l’11 maggio.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso

Le speranze del Base 96 Seveso di risalire posizioni in classifica e di reinserirsi nella zona play out si sono arenate nel match con il Legnano. La squadra lilla, diretta da mister Gianluca Porro, ha sbloccato il risultato dopo quattro minuti con un colpo di testa del difensore centrale Santagostino e, poco prima dell’intervallo, raddoppiato con Veroni con un tiro da fuori. Nel secondo tempo il Legnano ha amministrato con ordine il vantaggio ma il Base 96 di mister Simone Cazzaniga, non si è mai rassegnato anche se all’82’ non ha sfruttato un penalty di Marinaci, deviato dal portiere lilla Quintiero ma, dopo un minuto, lo stesso Marinaci ha accorciato le distanze per i padroni di casa. A ristabilire il margine di sicurezza ci ha pensato al’86’ capitan Noia sugli sviluppi di un angolo.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Secondo consecutivo, ma soprattutto inaspettato, passo falso dell’Ardor Lazzate di mister Fedele che dopo il ko di Vergiate ha dovuto incassare un’amara sconfitta (1-0) sul campo dell’Ispra che sta lottando per sfuggire alla retrocessione e addirittura in campo con soli dieci elementi negli ultimi quindici minuti della partita a seguito dell’espulsione di Oldrini che aveva sbloccato il punteggio al decimo della ripresa. Inutile poi il forcing finale dell’Ardor.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

La Lentatese ha perso di misura (0-1) con la Caronnese, squadra impegnata a conquistare un posto in zona play off, al termine di una partita decisa da un episodio controverso. E’ accaduto dopo un’ora di gioco allorquando l’attaccante Riccardo Leone della Lentatese ha perso a palla in una fase d’attacco con i compagnia di squadra che hanno protestato animatamente per un presunto fallo non rilevato dall’arbitro. La Caronnese ha sfruttato il momento con Corno che ha sbloccato il punteggio e soprattutto portata a casa l’intera posta in palio.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Perde ancora il Meda sconfitto dal Cinisello (2-1) al termine di una partita contratta e giocata soprattutto con lunghi, ma spesse volte imprecisi lanci, per cercare di mettere in crisi le rispettive difese. Il Meda ha sbloccato il punteggio al 25’ con Elia Di Giuliomaria ma al Cinisello sono bastati tre minuti per raggiungere il pareggio con Cesana svelto a battere in rete un tiro di Pardo respinto dal palo. A incidere sul risultato finale all’85’ è stata una prodezza ancora “firmata” da Pardo, bravo persino ad aggirare il portiere del Meda.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

La classifica. Solbiatese 53 punti; Rhodense, Mariano Calcio 52; Pavia 50; Caronnese 48: Ardor Lazzate 44; Saronno 36; Cinisello 30; Sestese 29: Legnano, Vergiatese 28; Lentatese 26; Sedriano 25; Meda, Casteggio 22; Ispra 21; Base 96 Seveso 16, Robbio Libertas 15 punti.

Prossimo turno. Mercoledì 26 febbraio: ore 19 Ardor Lazzate – Meda; 20,30: Casteggio – Base 96 Seveso; Sestese Calcio – Lentatese

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

Colpaccio del Casati Arcore che a Canzo ha sconfitto (2-1) l’Alta Brianza. Chiamata a dare una svolta ad una situazione che rischiava di diventare estremamente pericolosa, la squadra di mister Nava ha preso in mano le redini del gioco sin dalle prime battute sbloccando il punteggio all’ottavo con l’attaccante Mantellini e, quindi raddoppiare al 21’ con Pagani che di testa ha centrato la porta presidiata da Perniola. Al 35’ Gualandris ha riaperto la partita; l’Alta Brianza ha ripreso fiducia e costruito diverse importanti azioni tutte netraulizzate dagli attenti difensori del Casati. che, nel turno infrasettimanale di mercoledì, dovranno confermare i progressi evidenziati nel match con l’Alta Brianza.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

La Fucina di mister Luciano Pace non è riuscita a interrompere la striscia di risultati negativi e allo stadio “Caduti di Superga 1949” è stata confitta (1-0) dalla Trevigliese. La squadra bergamasca, tra le più in forma del girone, con il 13mo successo stagionale ha festeggiato anche la conquista del secondo posto. La Fucina di Muggiò è stata risucchiata nella zona play out ma ora dovrà correre ai ripari sin dall’incontro di mercoledì con il Lemine Almenno.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

Il nuovo corso della Leon Vimercate è iniziato bene. La squadra affidata alla direzione tecnica di Riccardo Ghidelli ha sconfitto (3-1) alla Leon Arena la Colognese al termine di una partita nettamente dominata. A sbloccare il punteggio al 40’ è stato Pelle mentre al 66’ ha messo in cassaforte i tre punti Comelli. Nel concitato finale la Colognese di mister Ian Baretti all’87’ ha riaperto il risultato con Vitari ma al 93’ il solito Bonseri ha messo le cose a posto.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

La Classifica. Mapello 49 punti; Trevigliese 43; Real Codogno 42; Cisanese 41; Leon Vimercate, Arcellasco Città di Erba, Accademy Calvairate, Ponte San Pietro 38; Tribiano 36; Lemine Almenno 33; AltaBrianza Tavernerio 31; Fucina Muggiò, Club Milanese 30; Tritium 27; Colognese, Olginatese 25; Luciano Manara 19; Casati Arcore 11 punti.

Prossimo turno. Mercoledì 26 febbraio ore 20,30: Fucina Muggiò – Lemine Almenno; Olginatese – Casati Arcore; Leon Vimercate – Arcellasco Città di Erba.