Ancora novità dal Campionato Eccellenza: in questo periodo riguardano la Caronnese che con il tesseramento del centrocampista Alessio Bugno, classe 1990 e figlio del due volte iridato di ciclismo Gianni, corridore monzese tuttora tra i più popolari, prosegue nella costruzione di una rosa di alto livello per puntare alla vittoria del campionato nella imminente stagione e la promozione in serie D della Trevigliese, con conseguente ripescaggio della società Zingonia Verdellino.

Calcio, Eccellenza: la carriera di Alessio Bugno, figlio di Gianni

I dirigenti della Caronnese hanno deciso quindi di alzare il livello tecnico della squadra e di inserire nell’organico un atleta con un cognome che fa parte della storia dello sport italiano: Alessio Bugno ha già scritto la propria nel mondo del calcio e vuole continuare a farlo. Il centrocampista è reduce da una stagione con la SSD NovaRomentin dove ha raccolto 17 presenze, 3 reti e contribuito alla vittoria dei playoff. Alessio Bugno in carriera ha collezionato oltre 60 presenze in Serie C con Pro Sesto e Monza. In Serie D ha vestito per tre stagioni la maglia del Lecco, due quella dell’Inveruno, poi ancora Pro Sesto, NovaRomentin, una parentesi al Sant’Angelo e due annate consecutive in Piemonte, in provincia di Novara.

Per lui in totale sono quasi 300 le apparizioni in Serie D dove ha interpretato diversi ruoli: da terzino sinistro a centrocampista e difensore centrale. Bugno rappresenta un innesto di grande esperienza per la Caronnese di mister Ferri che nel Campionato 2024-2025 ha chiuso al terzo punto con 74 punti, contro i 76 del Pavia, primo e, quindi, promosso in Serie D.

«Era la migliore soluzione per me, dove struttura e organizzazione la fanno da padroni in una società che si è sempre contraddistinta per serietà e umanità – ha dichiarato – Spero di poter dare il mio supporto a questa realtà sia calcisticamente che umanamente, entrerò in punta di piedi in un gruppo forte e già coeso nel quale conosco un po’ di ragazzi come Sorrentino e Malvestio con i quali abbiamo già passato dei bei momenti insieme; Colombo che è uno dei miei migliori amici e siamo cresciuti insieme; poi Corno che ho avuto sempre la possibilità di conoscerlo in campo da avversario e poi l’opportunità di frequentarlo fuori dal campo, ed è bello poter passare questa stagione insieme. Quindi spero di essere apprezzato, e sarò a disposizione del gruppo cercando di fare del mio meglio».

Calcio, Eccellenza: le novità per Trevigliese e Mapello-Ponte San Pietro

Altre novità arrivano dalla provincia di Bergamo con la Trevigliese che festeggia la Serie D mentre Mapello e Ponte San Pietro hanno presentato il loro progetto con l’adozione del nuovo stemma sociale dopo la fusione, per metà dedicato alla società arrivata prima nel Girone B davanti alla Leon Vimercate.

Calcio, Eccellenza: Cesare Ambrosini saluta il Meda

Altra notizia che ha richiamato l’attenzione degli sportivi è quella che riguarda Cesare Ambrosini in uscita dal Meda per accasarsi all’Alta Brianza Tavernerio. Difensore di grande esperienza e personalità con oltre 150 presenze tra Serie B e Serie C, 133 in Serie D e le ultime due stagioni in Eccellenza con la maglia bianconera del Meda, Ambrosini tra l’altro nella annata 2014-2015 ha contribuito alla promozione del Como in serie B e, in carriera, ha vestito anche le maglie di Modena, Rezzato, Sondrio, Rimini, Legnano, Tritium, Legnano, Villa Valle e Folgore Caratese. Ora contribuirà alla crescita dell’Alta Brianza Calcio in Eccellenza.

Calcio, Eccellenza: Tommaso Fogal lascia l’Ardor Lazzate

Infine Tommaso Fogal, classe 2001, centrocampista dall’Ardor Lazzate è passato alla Rhodense. Fogal è cresciuto nel vivaio della Sampdoria e ha debuttato in Eccellenza con il Verbano. Successivamente ha vestito le maglie di Base 96 Seveso e Lazzate nelle ultime tre stagioni. Con i gialloblù ha siglato 20 gol: numeri che testimoniano le doti tecniche di questo calciatore.