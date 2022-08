Calcio donne: a Seregno, la Como Women debutta con la Juve campione in carica

Il Campionato di Serie A femminile inizia sabato 27 agosto: alle 20.30, lo stadio Ferruccio di Seregno ospita la partita Como Women – Juventus Women.

La Juventus Women sarà in campo con il quinto scudetto cucito sulla maglietta e dovrà vedersela con una squadra che debutta nel massimo campionato di calcio donne.

Calcio donne: Juventus reduce da due vittorie in UEFA Women’s Champions League

Reduce da due vittorie nei preliminari di UEFA Women’s Champions League, la Juventus donne sulla carta parte favorita. Ma il verdetto non è scontato in quanto la Juve Donne ha perso nella scorsa stagione proprio con una squadra che lottava per la salvezza come l’allora Empoli (oggi Parma dopo la cessione del titolo), interrompendo il suo record di imbattibilità.

Montemurro si affiderà al modulo 4-3-3 facendo turnover tra le sue giocatrici rispetto agli incontri di coppa. Quasi certamente non saranno del match Bonansea e Pedersen alle prese con infortuni, mentre dovrebbe tornare fra le titolari Cristiana Girelli al fianco di Sofia Cantore.

Calcio donne: Come Women ha vinto in amichevole sul Chievo Verona

La squadra lariana che ha vinto l’ultima amichevole pre-campionato in trasferta sul Chievo Verona Women (3–0) può contare su una rosa di 25 calciatrici nella quale spiccano atlete di valore in attacco e a centrocampo. Il tecnico Sebastian de la Fuente per il debutto manderà in campo la miglior formazione possibile. Per provare a rendere la vita difficile alle campionesse in carica, in attacco potrebbe affidarsi alla norvegese Camilla Linberg e all’italiana Elisa Carravetta ma non è escluso l’utilizzo di Nina Stapelfeldt, attaccante classe 1995 nata a Hünenberg, in Svizzera, prelevata a titolo definitivo dal Milan.