Concorezzese, Varesina ed Enotria Milano hanno conquistato domenica 23 marzo, al centro sportivo Seregnello di Seregno, il diritto a vivere come protagoniste la fase finale della Spring Cup, manifestazione di calcio giovanile promossa dal Seregno Fbc e riservata in prima battuta alla categoria Under 9 (nati nel 2016). Le tre formazioni sono uscite vincitrici dai rispettivi gironi in cui è stato articolato il turno eliminatorio della competizione.

Calcio: anche Seregno Fbc, Renate, Como e Pergolettese in campo

Ora il programma prevede per domenica 30 marzo la disputa di due raggruppamenti: nel primo saranno inseriti Seregno Fbc blu, Renate, Como ed appunto Concorezzese; nel secondo, invece, troveranno posto Seregno Fbc bianco, Pergolettese, Varesina ed Enotria Milano.

Campo: appuntamento domenica 30 marzo al Seregnello

Le partite, caratterizzate da un tempo unico di 20’, cominceranno alle 14. Al termine dei confronti previsti, la ribalta sarà occupata dalle finali: quelle per il settimo posto e per il quinto posto sono in calendario alle 16.30; quelle per il terzo posto ed il primo posto, al contrario, inizieranno alle 16.55. Seguiranno le premiazioni.