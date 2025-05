Le gare riservate alle categorie Under 10 ed Under 9 hanno introdotto nello scorso fine settimana l’ampio programma della “Seregno Cup”, manifestazione di calcio giovanile promossa dal Seregno Fbc ed ospitata dal centro sportivo Seregnello di via Platone. Nello specifico, sabato 3 maggio gli azzurrini padroni di casa si sono aggiudicati entrambi i tabelloni che hanno visto impegnati gli Under 10: nel primo caso il podio è stato completato da Schiaffino ed Aldini Milano, nel secondo da Casatese ed ancora Aldini Milano. Domenica 4 maggio, invece, ad imporsi tra gli Under 9 sono state l’Asd Busto, che ha sopravanzato nell’ordine il Seregno Fbc e la Vis Nova Giussano, e la Tritium, che invece ha piegato la concorrenza nuovamente del Seregno Fbc e dell’Ausonia Milano.

Calcio: il programma del prossimo fine settimana

La squadra della Tritium, trionfatrice tra gli Under 9

Il programma ora proseguirà fino all’inizio dell’estate. Sabato 10 maggio i protagonisti saranno gli Under 8. In mattinata si affronteranno Seregno Fbc, Aldini Milano, Città di Segrate, Pavia, Luciano Manara, Piacenza, Schiaffino e Cob, mentre nel pomeriggio toccherà a Seregno Fbc, San Giuliano City, San Giorgio Desio, Molinello B, Luciano Manara, Aldini Milano, Molinello A ed Ausonia Milano. Domenica 11 maggio, invece, la scena la occuperanno gli Under 7: a confrontarsi saranno Seregno Fbc, Aldini Milano, Casati Arcore, San Giuliano City, Casatese, Pro Sesto, Schiaffino e Molinello.