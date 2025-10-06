Quarta giornata tutto sommato positiva, per le squadre brianzole impegnate nel campionato di Promozione.

Girone B: il Meda finalmente riparte, il Lesmo risale

Nel girone B, continua a risalire il Lesmo, dopo un avvio non facile. Il 2-0 sul campo dell’Olympic Morbegno, firmato da Nicolò Lolli e Manuel Cattaneo, ha trascinato il gruppo al secondo posto in classifica a quota nove punti, tre in meno dell’Ars Rovagnate, prima con dodici lunghezze. È uscito dalla crisi il Meda, che al Città di Meda ha piegato 2-0 la Base Seveso. L’exploit porta le firme di Alberto Petito e Mattia Lanzarotti. Passo falso infine per la Vibe Ronchese, che ha ceduto 3-2 nella trasferta che l’ha opposta alla ColicoDerviese. La doppietta di Cristiano Brambilla non è stata sufficiente per evitare il kappaò, a fronte delle reti per i lariani di Ameth Fall, Ramiro Echeverria e Simone Ferrari.

Girone C: passo falso interno per il Ceriano Laghetto

Nel girone C, domenica complicata per le compagini della zona. In modo particolare, il Ceriano Laghetto è stato travolto in casa 4-1 dal Morazzone, che lo ha agganciato a quota sette punti in classifica, due in meno delle capoliste Aurora Cantalupo, Accademia Inveruno e Vighignolo. Il rigore insaccato da Ciro Schiavo ha solo limitato i danni, a fronte del poker ospite, caratterizzato dalla tripletta di Enea Zani e dal gol di Mattia Carnelli. Pareggio interno per l’Universal Solaro contro l’Accademia Vittuone. Ad Andrea Villani ha risposto per i padroni di casa Davide Tartaglione.

Girone D: vincono Speranza Agrate e Casati Arcore, frena l’Ac Lissone

Nel girone D, turno complessivamente felice per le brianzole, con la sola eccezione forse per l’Ac Lissone, che in vantaggio 1-0 sul terreno di gioco dell’Afforese, grazie a Fabio Eguelfi, è stata agguantata allo scadere da Luca Bonacina. Primo successo nel torneo per la Concorezzese, che tra le mura amiche ha piegato 3-1 l’Arca. Doppietta di Gabriele Basile e rete di Bislim Shala per i padroni di casa, mentre per gli ospiti a timbrare il cartellino è stato Matteo Scaramelli. Successi anche per due grandi favorite della vigilia: la Casati Arcore ha sconfitto 1-0 sul suo terreno di gioco la Cob91, sulla scorta di un acuto di Daniel Martino, mentre la Speranza Agrate ha sfruttato il fattore campo, regolando con autorità 3-0 l’Fc Milanese. Decisivi sono stati Giacomo Sala, Matteo Ruggeri ed Andrea Borghi. Divisione della posta infine per la Dipo Vimercatese, che ha pareggiato 2-2 in casa contro l’Ausonia Academy. Di Davide Mantegazza e Jacopo Aceto per i locali e di Gabriele Musazzi e Pietro Mozzon per gli ospiti le marcature nei 90’.