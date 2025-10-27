Passo falso per il Seregno Fbc, che ha ceduto 1-0 allo stadio Ferruccio alla Tritium, sciupando l’occasione per salire da solo in vetta alla classifica del girone B del campionato di Eccellenza. Senza gli infortunati Andrea Bisicchia, Stefano Papapicco, Simone Fossati ed Alessandro Fumagalli e con Matteo Ferrari in panchina, ma ancora lontano dalla migliore condizione, gli azzurri sono apparsi al di sotto del loro standard abituale, soprattutto nel primo tempo. Il kappaò ha fatto scivolare il gruppo al terzo posto della graduatoria con sedici punti, uno in meno delle capoliste Rc Codogno e Baranzatese. L’equilibrio del torneo è testimoniato dal fatto che ben otto formazioni sono racchiuse in appena tre lunghezze, una situazione che si presta a rapidi cambiamenti di scenario ogni settimana.

Calcio: Amoruso decide la contesa nella prima frazione

Un’azione offensiva condotta nel primo tempo da Simone Pontiggia e Simone Annoni (Giorgia Bucci)

Al via, il tecnico Gabriele Avella ha fatto di necessità virtù, confermando l’undici di partenza delle ultime settimane, con la presenza nel cuore della difesa di Andrea Cammarano al posto di Davide Lozza, diventato papà poche ore prima del match. Gi ospiti da subito sono apparsi in palla e, con Stefano Agello e Roberto Ratti larghi sulle fasce nel settore offensivo, hanno limitato al minimo le avanzate di Simone Annoni e Pietro Valtorta, un’arma molto preziosa per i padroni di casa in questo inizio di stagione. Il primo brivido lo ha regalato all’11’ Roberto Ratti, che da sinistra ha crossato teso, con la palla che ha attraversato l’intero specchio della porta, senza che Michele Mandelli riuscisse ad agganciarla da un passo. Al 21’, dopo una veloce ripartenza, Riccardo Bozzuto ha calciato dal limite, obbligando Mirko Bizzi ad una deviazione non facile. Sulla sfera è arrivato però per primo Gabriele Amoruso, che ha controllato ed infilato in diagonale. Il gol incassato non ha prodotto sussulti tra i brianzoli, che hanno continuato a subire un avversario più vivace dal punto di vista fisico. Al 31’ Michele Mandelli ha intercettato un rilancio di Pietro Valtorta ed è andato al tiro dai venti metri: Mirko Bizzi ha parato senza difficoltà. Al 36’ Stefano Baldan ha pennellato una bella palla dalla sinistra, sulla quale Andrea Cammarano non è arrivato per l’inzuccata aerea da ottima posizione. Al 41’, dopo due tentativi respinti in rapida successione di Simone Pontiggia e Tommaso Bombino, ci ha provato Tommaso Ferrara dal limite, ma la sua mira è stata imprecisa.

Calcio: Bosco fa sussultare invano il Ferruccio allo scadere

Simone Annoni in azione (Giorgia Bucci)

Nella ripresa il Seregno Fbc è rientrato con un altro piglio, ma ha proseguito a faticare a rendersi pericoloso dalle parti della porta difesa da Daniel Genini. Al 20’, così, sono stati gli ospiti ad andare vicini al raddoppio con Michele Mandelli, che è svettato su un corner di Gabriele Agello e di testa ha spedito la palla sul palo. Al 32’ i locali si sono fatti vivi con Stefano Baldan, che ha ricevuto da Axel Caldirola ed ha calciato di destro, trovando l’opposizione di Paolo Scarcella, che ha indirizzato la sfera sul fondo. A recupero quasi scaduto, il Ferruccio ha sussultato per la migliore opportunità del pomeriggio azzurro. Stefano Baldan ha aperto a sinistra per Simone Pontiggia, che dal fondo ha disegnato un traversone ben calibrato: il primo a fiondarsi sul cuoio è stato Andrea Bosco, che dal limite dell’area piccola ha girato di testa, mancando però il bersaglio grosso per una ventina di centimetri.

Calcio: ora la trasferta ad Almenno San Salvatore

Diego Viscardi in possesso di palla (Giorgia Bucci)

Ora il Seregno Fbc tornerà in campo sabato 1 novembre, alle 20,30, affrontando ad Almenno San Salvatore il Lemine Almenno.

Calcio: il tabellino del match

La formazione iniziale schierata dagli azzurri (Giorgia Bucci)

Seregno-Tritium 0-1

Marcatore: 21’ p.t. Amoroso (T).

Seregno Fbc: Bizzi; Annoni, Cammarano, Bosco, Valtorta; Bombino (11’ s.t. Marangione), Ferrara (32’ s.t. Lozza), Baldan; Viscardi (11’ s.t. Caldirola); Calmi, Pontiggia. A disp.: Penati, Nichetti, Veronese, Nocito e Ferrari. All.: Avella.

Tritium: Genini; Bozzuto, Scarcella, Scietti, Campani; Mandelli, Husmani; Ratti (40’ s.t. Mawa), Amoruso (33’ s.t. Bayoud), Agello (22’ s.t. Raimondi); Braidich. A disp.: Bassani, Ortelli, Traina, Provera, Cassaghi e Biffi. All.: Serafini.

Arbitro: Baldanza di Milano.

Note: ammoniti Bosco (S), Scarcella (T) e Raimondi (T) per gioco falloso, Pontiggia (S) per simulazione. Calci d’angolo: 7-5 per la Tritium. Recuperi: 0’ p.t., 5’ s.t.