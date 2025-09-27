A distanza di un anno dalla sua prima partita ufficiale con la maglia del Torino (28 settembre 2024, Torino-Lazio 2-3), Alberto Paleari di Seregno giovedì 25 settembre è sceso in campo nella partita Torino-Pisa vinta dalla squadra granata con un gol di Cesare Casadei all’inizio, ma soprattutto grazie alla parata super di Alberto che al 96’, quindi in pieno recupero, con uno scatto felino ha deviato in angolo una rasoiata di Matteo Tramoni, centrocampista del Pisa, salvando il risultato e la qualificazione del Torino agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Calcio: la compostezza di Paleari nel dopogara

Paleari, a fine gara, con la consueta compostezza, ha espresso il suo pensiero: «Noi che giochiamo meno vogliamo sempre sfruttare l’occasione, per cui non vedo l’ora di andare a Roma per la prossima partita di Coppa. Volevamo partire forte, ci siamo riusciti considerando anche che nell’undici iniziale non c’erano tanti titolarissimi. Fisiologicamente, siamo un po’ calati ma mi prendo quello che è andato bene». Il focus si è concentrato poi sulla parata finale: «Io penso che nella mia carriera il lavoro è l’unica cosa che ha pagato sempre, ho fatto la C, la B e mi sono trovato a Torino in serie A. Credo sia la costanza, il fatto di non mollare mai, di cercare di trasferire al gruppo i valori che mi hanno contraddistinto».

Calcio: un passo alla volta, verso la serie A

Alberto Paleari (è nato a Giussano il 29 agosto 1992) è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Seregno Fbc 1913, città in cui abita da sempre. Da giovane in seguito si è trasferito all’Aldini Bariviera e ha continuato ad allenarsi nel settore giovanile del Milan, dove è rimasto per tre anni. Nell’annata 2010/2011 è stato convocato da Massimiliano Allegri in serie A come terzo portiere alle spalle di Abbiati e Amelia: in quell’anno il Milan vince lo scudetto e anche Paleari, pur non avendo mai giocato, viene premiato e compare nel palmares ufficiale. Paleari ha poi proseguito la sua attività indossando le maglie di Pontisola (squadra allenata dal seregnese Fabrizio Cesana, attuale commissario tecnico della Repubblica del Congo), Tritium, Virtus Verona, Giana Erminio, Cittadella, Genoa (dove il 30 novembre 2022 ha esordito in serie A), Benevento per più stagioni, mentre nel 2024 è stato ingaggiato dal Torino.