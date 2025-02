Alla quinta prova del campionato brianzolo, organizzata dall’Asd Amici dello Sport di Briosco, hanno gareggiato 292 podisti, che hanno dato vita a gare di alto livello tecnico sull’impegnativo percorso situato nei pressi del centro sportivo Rossini di via Magellano, a Briosco. Nella gara per i Master (atleti della categoria M50 maschile e oltre), che hanno affrontato il percorso di 6 chilometri, netto successo di Roberto Pedroncelli dell’Atletica Paratico, neo campione lombardo (titolo vinto di recente a Monza), che ha inflitto un distacco di un minuto al compagno di colori Marco Premoli e al terzo classificato, Massimo Figaroli (Cba Cinisello Balsamo), podista di livello che ha vinto gare in diverse edizioni del brianzolo. In questa prova ben organizzata dagli Amici dello Sport di Briosco (team fondato nel 1971), fari puntati sull’inossidabile Aurelio Moscato (categoria M70- Polispostiva Libertas Cernuschese), che ha conquistato l’ennesima vittoria di categoria con il tempo di 27’44”, nettamente migliore di quello ottenuto da altri concorrenti più giovani.

Campionato brianzolo: anche Daniela Gilardi in evidenza

Daniela Gilardi in azione

Nella seconda prova (categorie Juniores femminile e maschile, Promesse e Seniores femminile, quindi Master 35 femminile e oltre) grande prestazione di Pietro Maggioni, che al termine del percorso di 4 chilometri ha fermato il crono a 12’18”. Maggioni gareggia da Junior con la maglia della Polisportiva Besanese. A Briosco, nella volata per il secondo posto, Giovanna Terraneo (Marciacaratesi (crono 12’23”) è riuscita a prevalere su Lara Oltolini (Atletica Andromeda Guanzate) in 12’43”, atleta specialista di corse in montagna. Tra le protagoniste di questa prova si è inserita a pieno titolo Daniela Gilardi (SF 60 – Sev Valmadrera), neo campionessa italiana, titolo di categoria conquistato la scorsa settimana a Colorina, in Valtellina. Nella prova per atleti del settore maschile, categorie Promesse, Seniores e Master 35, 40 e 45 (percorso di 6 chilometri), altra performance di Francesco Canclini (Daini Carate Brianza), che con una interessante prestazione tecnica ha vinto la prova in 20’57”, davanti al compagno di squadra Alessandro Rocca (21’18”) e ad Alberto Fomenti (Polisportiva Besanese) in 21’24”.

Campionato brianzolo: l’ultima tappa tra una settimana a Carate Brianza

Sabato 1 marzo gran finale del campionato brianzolo a Carate Brianza, nel parco di via Garibaldi della residenza ll Parco (organizzano i Marciacaratesi, telefono: 348/ 7398148 Carlo Bonini), dove sarà assegnato il Trofeo Molteni, messo in palio da Fidal Lombardia. Premiazioni finali a Carate Brianza venerdì 14 marzo, all’interno della tensostruttura Il Parco in via Garibaldi. Saranno consegnati anche i premi per le società settori Seniores e Master: Trofeo Maxi Sport alla prima classificata e, alla seconda, Trofeo Incartare.

Campionato brianzolo: i vincitori delle gare di Briosco

Questi i vincitori di tutte le categorie a Briosco. M50: Massimo Figaroli (Cba Cinisello B.); M55: Roberto Pedroncelli (Atletica Paratico); M60: Francesco Noviello (Atletica Azzurra Garbagnate); M65: Roberto Rovera (Sev Valmadrera); M70: Aurelio Moscato (Libertas Cenuschese); Juniores maschile: Pietro Maggioni (Polisportiva Besanese); Promesse femminile: Lara Oltolini (Atletica Andromeda); Seniores femminile: Giulia Spadoni (Meetfit Cassano d’Adda); SF35: Lina Pollini (Virtus Groane); F40: Antonella Sirtori (3F Life); F45: Giovanna Terraneo (Marciacaratesi); F50: Roberta Locatelli (Atletica Paratico); F55: Paola Zaghi (Zeloforamagno); F60: Daniela Gilardi (Sev Valmadrera); Promesse maschile: Federico Zambelli (Cus Bergamo); M35: Nicolò Bindi (Io Canto di corsa); M40: Alessandro Rocca (Daini Carate Brianza); M45: Simone Paredi (Atletica Pidaggia); Seniores: Francesco Canclini (Daini Carate Brianza).