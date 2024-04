Serie A, Bologna-Monza 0-0: gara intensa e ruvida, buona prestazione dei biancorossi

🧐 Reti inviolate nell’anticipo del sabato della 32^ giornata di Serie A: i biancorossi di mister Palladino disputano un’ottima prestazione riuscendo a bloccare il Bologna, favorito sulla carta, con una gara di contenimento e di gestione. I felsinei si sono resi pericolosi con diverse occasioni mentre i brianzoli non sono riusciti a tirare in porta. Voto alto in pagella per Di Gregorio che prodigiosamente ha sventato svariati pericoli. Il Monza, grazie al pareggio odierno, sale a quota 43 punti in classifica raggiungendo momentaneamente la Fiorentina al decimo posto. Secondo 0-0 consecutivo per i rossoblù che salgono a quota 59 punti in classifica. Nel prossimo turno, in programma sabato 21 aprile alle ore 20.45 all’U-Power Stadium, il Monza ospiterà l’Atalanta di Gasperini.

📣 FINISCE IL MATCH AL DALL’ARA! Bologna e Monza si dividono la posta in palio pareggiando 0-0.

🟨 94′ Ammonito Ndoye per proteste plateali.

⚠️ Assegnati 5 minuti di recupero.

🔴🔵 90′ Si fa vedere Ndoye con una bordata da fuori area che finisce fuori di un paio di metri.

⚪🔴 89′ Azione in contropiede del Monza: corre Maldini sull’out di sinistra e serve sull’altro fronte V. Carboni, l’argentino serve Pessina dal limite dell’area ma il suo tiro è ribattuto dal muro felsineo.

🔴🔵 88′ Punizione defilata di Orsolini respinta a dovere da Di Gregorio che sventa il pericolo.

🟨 87′ Ammonito Birindelli per un fallo commesso su Orsolini.

🔴🔵 80′ Si propone in attacco Lucumì, servito da Aebischer, con un tiro bloccato centralmente da Di Gregorio.

🔄 84′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Colpani e Bondo entrano V. Carboni e Colombo. Mister Palladino si affida ad un inedito tandem d’attacco.

🔴🔵 80′ Punizione invitante per il Bologna: calcia Orsolini che non inquadra lo specchio della porta.

🟨 74′ Ammonito Bondo per un fallo commesso su Aebischer.

🔄 79′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Zerbin e Akpa Akpro entrano Maldini e Gagliardini.

🔴🔵 77′ Freuler triangola con Posch e va alla conclusione con la palla che termina sull’esterno della rete.

🟨 74′ Ammonito Beukema per un fallo commesso su Pessina.

🔴🔵 69′ Posch imbecca Orsolini che sfugge alle spalle di Pereira e calcia all’angolino, reattivo Di Gregorio che devia in corner.

🔄 67′ Cambio nel Monza: al posto di A. Carboni entra Pedro Pereira. Cambio obbligato per Palladino con l’ex Cagliari che esce dal campo per infortunio.

🔄 62′ Cambio nel Bologna: al posto di Ferguson entra Ndoye.

⚪🔴 59′ Bondo serve A. Carboni che calcia di prima intenzione da distanza siderale, palla alta.

🔴🔵 56′ Punizione di Orsolini da posizione defilata, respinge con le nocche Di Gregorio.

🔴🔵 54′ Pertugio di Orsolini per l’accorrente Aebischer che riesce a calciare ma viene anticipato da Di Gregorio che fa ribattere la sfera sul centrocampista svizzero.

⚪🔴 49′ Monza vicino al gol, a inizio ripresa, con una buona trama di gioco: Pessina allarga la sfera a sinistra per Zerbin che rientra sul destro e serve al centro Colpani che in acrobazia, tutto solo, manda incredibilmente alto.

📣 RIPRENDE IL MATCH AL DALL’ARA!

⚠️ Gli spettatori totali dell’incontro odierno sono 26.903 di cui 14.271 abbonati con un incasso di 619.970€ di cui 273.964 rateo.

🧐 Gara intensa e ruvida tra due formazioni che non rinunciano sia a gestire che ad attaccare. Più pericoloso il Bologna con Orsolini che sta impensierendo più volte la difesa brianzola. Risponde il Monza che in contropiede sta creando grattacapi alla difesa felsinea.

⏳ Fine primo tempo al Dall’Ara: Bologna e Monza vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

🔴🔵 40′ Corner di Orsolini a servire il piattone di Ferguson che finisce a fil di palo. Bologna ancora pericoloso.

🔴🔵 37′ Zirkzee apre uno spiraglio a sinistra per Orsolini che mette subito al centro, spazza in affanno la difesa brianzola.

🟨 36′ Ammonito Izzo per un fallo commesso a gioco fermo su Lucumí. Anche l’ex Torino salterà la sfida contro l’Atalanta. Gara ruvida.

🟨 33′ Ammonito Ferguson per un fallo commesso su Pablo Marí.

⚪🔴 28′ Risponde il Monza in contropiede: Zerbin libera A. Carboni sulla sinistra che va al cross in mezzo, deviazione fortuita di Lucumì e Skorupski è attento a respingere la sfera.

🔴🔵 27′ Su azione da corner ci prova Zirkzee con un destro a giro che sibila accanto al palo destro difeso da Di Gregorio.

🔴🔵 25′ Grande chance per i padroni di casa con un assolo di Orsolini che sguscia tra le maglie biancorosse e mira l’angolino con un sinistro a giro che Di Gregorio riesce a smanacciare in angolo.

🔴🔵 22′ Corner di Orsolini, il secondo consecutivo, dal quale stacca di testa Posch che manda a lato.

🔴🔵 21′ Corner di Orsolini ma Pablo Marí è lesto ad anticipare Ferguson che era pronto a colpire verso la porta.

🔴🔵 20′ Punizione velenosa di Orsolini ma trova la provvidenziale chiusura in angolo di Di Gregorio che toglie la sfera dall’incrocio.

🟨 19′ Ammonito Akpa Akpro per un fallo commesso su Ferguson. L’ex Empoli e Salernitana era diffidato e salterà il prossimo match in programma contro l’Atalanta.

⚪🔴 17′ Il primo sussulto è dei biancorossi: Colpani imbecca in area Pessina che colpisce di testa centralmente, blocca comodamente Skorupski.

🧐 15′ Zero tiri in porta finora. La gara fa fatica a stapparsi.

🧐 10′ Monza rannicchiato nella propria metà campo e possesso palla superiore al Bologna che prova a costruire.

🟨 5′ Ammonito Orsolini per un fallo commesso su Zerbin.

📣 INIZIA IL MATCH AL DALL’ARA!

🙏 Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dell’esplosione di Suviana.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Trasferta insidiosa per i ragazzi di mister Palladino che fanno visita al grande Bologna di Thiago Motta. I rossoblù, in piena zona Champions League, nell’ultimo turno hanno pareggiato a reti inviolate in terra ciociara. I biancorossi cercano di voltare pagina dopo due sconfitte consecutive ma nell’ultima gara giocata contro il Napoli, nonostante la sconfitta per 4-2, hanno disputato un ottimo primo tempo. Calcio di inizio al “Dall’Ara” alle ore 20.45.

Le formazioni ufficiali

🔴🔵 BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee. A disposizione: Ravaglia, Ilic, Corazza, De Silvestri, Calafiori, Lykogiannis, Moro, Fabbian, El Azzouzi, Castro, Ndoye, Karlsson. All. Thiago Motta.

⚪🔴 MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Akpa Akpro, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, D’Ambrosio, Donati, Kyriakopoulos, Pereira, V. Carboni, Gagliardini, Ciurria, Vignato, Maldini, Colombo. All. Raffaele Palladino.