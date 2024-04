Bologna-Monza 0-0, le pagelle: Di Gregorio sempre al top, mediana d’energia

BOLOGNA-MONZA 0-0 (0-0)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6, Lucumì 6.5, Beukema 6, Kristiansen 6; Freuler 6.5, Aebischer 6; Orsolini 7, Ferguson 6 (17′ st Ndoye 5.5), Urbanski 5.5; Zirkzee 5.5. A disp.: Ravaglia, Ilic, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Calafiori, Moro, El Azzouzi, Fabbian. Karlsson, Castro. All.: Thiago Motta 5.5

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio 7; Birindelli 6, Izzo 6, Pablo Marì 6.5, A.Carboni 6 (22’st Pedro Pereira 6); Akpa Akpro 6.5 (34’st Gagliardini n.g.), Bondo 6.5 (39’st Colombo n.g.); Colpani 6 (39’st V.Carboni n.g.), Pessina 6, Zerbin 6.5 (34’st Maldini n.g.); Djuric 6. A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, D’Ambrosio, Kyriakopoulos, Vignato, Ciurria. All.: Palladino 6

Di Gregorio 7 Sempre decisivo, quando vola sotto la traversa, quando si allunga in estensione, quando chiude il primo palo

Birindelli 6 Dal suo lato Urbanski è inutile e inoperoso, potrebbe anche spingere, ma l’importante è non andare mai sotto

Izzo 6 Solita roccia nei duelli, in una gara in cui le posizioni degli avversari sono molto variabili e serve tanta attenzione

Pablo Marì 6.5 Toglie dal campo Zirkzee, così come ha fatto con la maggior parte dei grandi attaccanti in questo 2024 da grande protagonista, settimana dopo settimana, senza sbagliarne mezza

A.Carboni 5.5 Soffre l’intraprendenza di Orsolini, e ci mancherebbe considerando il rossoblu uno dei giocatori più in forma del momento, ma prova ad attaccarlo sulle sue debolezze difensive e questa è personalità (22’st Pedro Pereira 6 Entra per dare vigore alla fascia e ci mette la solita gamba)

Akpa Akpro 6.5 Autentico mangiapalloni di centrocampo, promosso negli uno contro uno, dando solidità ad un reparto che, contro lo schieramento emiliano, avrebbe potuto soffrire (34’st Gagliardini n.g.)

Bondo 6.5 Fa la guerra in mezzo e ritrova quell’apprezzabile positività smarrita nel suo ingresso in campo con il Napoli (39’st Colombo n.g.)

Colpani 6 Si mangia un gol che sarebbe stato incredibile a due passi dalla porta, quando cerca l’acrobazia. È una macchia su una gara comunque positiva, sempre più da centrocampista completo capace di alternare il palleggio agli strappi (39’st V.Carboni n.g.)

Pessina 6 Rientra dalla squalifica e il Monza ritrova il suo carisma e la sua centralità, con il lavoro tattico esercita per il meglio il ruolo del trequartista di fatica

Zerbin 6.5 Dà continuità alla buona prestazione con il Napoli, cercando di dialogare con i compagni e puntando la linea avversaria con coraggio (34’st Maldini n.g.)

Djuric 5.5 Nei centrali del Bologna trova pane per i suoi denti, con tanti centimetri e stazza, prova le solite giocate, non sempre pulitissimo. Zero occasioni buone per lui

Palladino 6 Ai punti meglio il Bologna, come successe anche all’andata, ma in quante partite il Monza avrebbe meritato di più? Oltretutto, si può dire che abbia avuto l’occasione migliore con Colpani tutto solo davanti alla porta. Con quello che ha, imbriglia Thiago Motta e rende anonima la serata del reclamizzatissimo Zirkzee