Bcc Carate Brianza Gold Partner della Mint Vero Volley Monza per la stagione 2024-2025

BCC Carate Brianza per la stagione 2024-2025 sarà Gold Partner della squadra maschile MINT Vero Volley Monza del Consorzio Vero Volley pronta ad affrontare la sua undicesima stagione in SuperLega e per la prima volta anche nella CEV Champions League. “Si tratta di un accordo – sottolinea la Banca in una nota – che sottolinea l’impegno di Bcc Carate Brianza nel supportare progetti che incarnano valori condivisi come passione, dedizione e spirito di squadra. Il Consorzio Vero Volley, presieduto da Alessandra Marzari – prosegue – estende il suo impegno ben oltre il campo, coinvolgendo in particolare progetti educativi e inclusivi rivolti alle nuove generazioni e alla comunità”.

Bcc Carate Brianza sul Consorzio Vero Volley: “Realtà che eccelle nello sport e promuove valori fondamentali”

«Siamo orgogliosi di essere al fianco di una realtà che non solo eccelle nello sport, ma che attraverso esso promuove valori fondamentali come inclusione, rispetto e formazione. Con una rosa composta da campioni e giovani promesse, e grazie ai progetti che coinvolgono i bambini nelle scuole, Vero Volley incarna alla perfezione i nostri principi di sostegno al territorio e alla crescita delle future generazioni. Questa partnership riflette la nostra volontà di essere attori propositivi nel tessuto sociale e sportivo», commenta il Presidente di BCC Carate Brianza, Ruggero Redaelli.

Bcc Carate Brianza elogia i tanti progetti del Consorzio Vero Volley

Bcc Carate Brianza sottolinea inoltre come il Consorzio Vero Volley, primo in Italia a ottenere l’ESG Rating nel 2024, si distingua per il suo impegno in progetti sostenibili, in linea con la mission dell’istituto di credito brianzolo come quelli scolastici, con il coinvolgimento ogni anno di circa 1200 bambini “con l’obiettivo di educare attraverso lo sport, affrontando temi come l’inclusione e la gestione dei conflitti interpersonali” oppure, in collaborazione con il Comune di Monza, l’iniziativa “Sport per te” che propone lezioni di pallavolo in venti scuole cittadine, oltre a corsi extracurricolari di minivolley. E poi “TatticaMente”, volto a formare tecnici e atleti sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e “Emmeline” che promuove valori di rispetto e uguaglianza di genere attraverso percorsi educativi e di sensibilizzazione, coinvolgendo attivamente.