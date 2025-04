Un brutto colpo per l’Aurora Desio che perde 87 a 68 contro Saronno nella sua 36° gara di serie B nazionale, saluta il secondo allenatore della stagione e si riaffida a coach Edoardo Gallazzi. Dopo il ko la società ha comunicato “la conclusione, in modo consensuale, del rapporto con coach Marco Regazzi” che era subentrato a Gallazzi a inizio febbraio. Il coach rientra ufficialmente martedì 15 aprile per preparare la partita con Agrigento.

“A coach Regazzi, vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto e il più grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera“, si chiude la nota.

Basket, Serie B: Desio perde con Saronno, la partita

Intanto il cammino verso la salvezza diretta si è complicato ancor di più. La partita inizia con alti e bassi da entrambe le compagini. A dare il via alle danze è il canestro da tre punti dell’ex Maspero. Il primo strappo prova a farlo la formazione desiana, che con un parziale di 10 punti mette tre possessi fra sé e i padroni di casa. La Robur però risponde presente e, con un contro-parziale di 11-2, sorpassa Desio conducendo 23 a 22 dopo 10 minuti. Anche il secondo quarto è equilibrato. Con 7 punti consecutivi, Beretta regala il nuovo massimo vantaggio ai suoi, ma l’Aurora rimane a contatto grazie a Perez e Fumagalli e termina il primo tempo in svantaggio di sole due lunghezze: 44 a 42 il punteggio a metà partita.

Al rientro dagli spogliatoi Desio va a segno quattro volte da oltre l’arco, due con Elli e due con Perez, ma non basta. Pellegrini, autore di 25 punti, tiene ancora a contatto Saronno che con i tiri liberi di Beretta e il canestro di Maspero, rimane in vantaggio anche all’ultimo riposo breve (59-58). In avvio di quarto iniziano le fatiche dei bluarancio. Dall’altra metà campo Fioravanti sigla il +6 Robur sul 66-60. Desio non segna più, Saronno dà il via ad un’imbarcata di ben 18 punti chiudendo i conti sull’87 a 68. Per la Rimadesio una sconfitta pesante in ottica salvezza diretta, anche complice la vittoria di Piacenza sul campo di Faenza che permette così alla compagine piacentina di raggiungere l’Aurora a quota 26 punti in classifica.

Basket, Serie B: Desio perde con Saronno, due partite per chiudere la stagione regolare

Desio torna in campo sabato 19 aprile alle 20.30, per la sfida interna contro Agrigento, prima di chiudere la stagione regolare in trasferta a Fiorenzuola.