La salvezza diretta si fa ancora più lontana. L’Aurora Desio perde contro Agrigento nell’ultima partita in casa della stagione regolare. Nella trentasettesima giornata del Campionato di Serie B nazionale il risultato per i bluarancio di 68 a 70.

La prima partita dopo il ritorno in panchina di Gallazzi inizia con il piede giusto. La tripla di Fumagalli regala il primo vantaggio della serata ai padroni di casa, che con sei punti in uscita dalla panchina di Albique riescono a mettere più di un possesso fra sé e Agrigento dopo 10 minuti di gioco (24-18). Il ritmo continua a salire anche nel secondo quarto con i canestri di Perez e Cipolla, l’Aurora sigla il 29 a 20 a 7 minuti dall’intervallo lungo. Chiumenti, autore di 14 punti, regala la doppia cifra di vantaggio ai bluarancio, ma Morici dalla lunga distanza tiene a contatto gli ospiti. Sul finale del primo tempo Agrigento con i quattro punti di capitan Chiarastella torna negli spogliatoi con sole sette lunghezze di svantaggio: 41 a 34 il punteggio.

La terza frazione parte con un parziale di 5-0 in favore di Agrigento che riporta immediatamente i biancoblu a un solo possesso di divario. Desio risponde presente e, con un contro-parziale di 6-0, riesce a tenere a distanza la Fortitudo. Scarponi da oltre l’arco fa ancora -2 e regala così l’ennesimo quarto periodo al cardiopalma al pubblico presente sugli spalti del PalaFitLine. L’Aurora non riesce a trovare la via del canestro, mentre la Moncada sembra averne di più. Dopo aver inseguito per 30 minuti, Agrigento scavalca i brianzoli e sposta l’inerzia della gara a proprio favore. Chiarastella da tre punti e Scarponi in avvicinamento al ferro scavano il solco decisivo: Desio ci prova, ma gli ospiti resistono al tentativo di rimonta desiano e vincono 68-70, conquistando così una vittoria molto importante per il cammino verso il miglior piazzamento ai play-in.

Basket, Serie B: Aurora Desio perde in casa in volata, prossimo turno

Per la Rimadesio un’altra sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che mantiene ancora vive le speranze arancioblu di salvezza diretta. L’Aurora chiamata a vincere obbligatoriamente sul difficile campo di Castell’Arquato contro Fiorenzuola e a sperare in notizie positive da Piacenza, dove la Bakery è impegnata tra le mura amiche contro Fidenza, e da Mestre, dove invece andrà in scena la sfida tra Gemini e Crema.