Basket serie B: Aurora Desio cede a Orzinuovi in casa

L’Aurora Desio lotta per tutta la partita ma è costretta a cedere il passo alla seconda forza del campionato Orzinuovi, nella giornata di domenica 21 dicembre. La partita di Serie B nazionale al PalaDesio finisce così 98 a 109. Questa volta i ragazzi di Quilici hanno avuto più di qualche difficoltà ad arginare l’attacco avversario composto da un super trio Chaves (28 punti), Cacace (26) e Oxilia (21 punti). I migliori realizzatori per la Rimadesio sono invece Munari, Conte e Tarallo, rispettivamente con 21, 16 e 15 punti.

Basket serie B: Aurora Desio e Orzinuovi, la partenza

Sono le triple di Cacace (Orzinuovi) a dare il là al match sul 6 a 14 del quinto minuto. Nella seconda metà del primo quarto però l’attacco aurorino si mette in moto con Giarelli e Tarallo. Un canestro più fallo di Munari e le gite in lunetta di Conte confezionano l’8-0 che vale il sorpasso sul 24 a 20 diventato alla fine 25 a 23. In avvio di secondo quarto il solito Cacace rimette subito avanti i suoi (25-26).

In risposta arrivano due triple veloci di Spinelli che ridanno inerzia alla Rimadesio sul 37 a 32 del 15′. Orzinuovi pareggia i conti ma Munari con le sue penetrazioni allunga sul 49 a 43. Una schiacciata di Bartninkas vale il 54 a 48 ma Giannozzi sulla sirena del quarto fissa il 54 a 50 della pausa lunga.

Basket serie B: Aurora Desio e Orzinuovi, il secondo tempo

Al rientro sul parquet Orzinuovi parte subito fortissimo. Chaves ed Oxilia confezionano lo 0-8 per il sorpasso sul 54 a 58. Quattro punti filati di Elli rimettono la sfida in parità ma altre tre bombe di Chaves, imitato da Giacomini, e i punti nel pitturato di Oxilia, regalano la doppia cifra di vantaggio agli ospiti sul 68 a 78. Dopo il brutto colpo, Desio si rialza con i punti di Munari e Bartninkas e torna in scia sul 77 a 80 del trentesimo minuto. E in avvio del quarto finale sono proprio i bluarancio a partire forte.

Conte con due triple guida il sorpasso aurorino (83-80). Poi Munari punisce da dietro l’arco (90-84). Sembra che la Rimadesio abbia l’inerzia dalla sua parte. Ma l’esperienza di Orzinuovi nel momento di massima difficoltà viene fuori. Cacace prende per mano i suoi e segna 7 punti nel parziale di 0-9 che ribalta tutto in meno di 2 minuti (90-93). Mazzoleni sblocca i brianzoli 92 a 93 ma Oxilia e Chaves non si fermano segnando praticamente ad ogni possesso. L’Aurora si scompone ed inizia a perdere qualche pallone di troppo.

Basket serie B: Aurora Desio verso Gema Montecatini

Dal 94 a 97, un altro break ospite di 0-8 tutto firmato da Chaves manda i titoli di coda sul 94 a 105 che diventa 98 a 109 finale. Nonostante la sconfitta la Rimadesio mantiene la sua posizione di centro classifica. Domenica 28 dicembre alle 18 i bluarancio saranno di scena a Pistoia contro Gema Montecatini: la classifica vede del girone vede in vetta Vigevano a 26 punti, poi dietro di due Vicenza, Montecatini e Orzinuovi, quindi a 22 San Vendemiano, Piacenza, Legnano e Treviglio, seguite dalle appaiate Capo d’Orlando e Omegna, quindi Desio, affiancata proprio da Montecatini.