Lo scettro del potere rimane a Carugate: fallisce l’assalto di Usmate nella supersfida per il primato della Serie B femminile di basket.

Partita che ha offerto emozioni fino all’ultimo; sul piano tecnico entrambe le squadre hanno alternato momenti di qualità e passaggi a vuoto, limitandosi a vicenda.

Sono le brianzole a mettere la prima impronta sulla gara, allungando fino a +10 (14-24), con Gatti, Carrara, Laube verso metà 2° quarto, mentre la BlackIron fa gran fatica a mettere punti a referto. Da una tripla di Rizzo parte la riscossa di “Caru” che accende la coppia d’assi Albanelli (6/12 da 2, 3/8 da 3)-Missanelli (1/8 dal campo ma 11/13 ai liberi): parziale di 16-2 per il sorpasso.

Nel 3° periodo si duella punto a punto con Carugate avanti per la maggior parte del tempo, ma con scarti minimi. Svolta all’inizio dell’ultimo quarto con Usuelli (5 punti) e Meroni (2) per un 7-0 che lancia la squadra di Stibiel a +11 con 7′ sul cronometro.

Poi è Andreone con due triple a ricacciare indietro Usmate (60-50 a -4′). Proprio la precisione dall’arco è uno dei fattori della partita: Carugate chiuderà con 7/21, le ospiti con 1/16.

Ma non è finita: Gatti, Laube e Moro con uno 0-8 riaprono tutto (60-58 a -1’15”). Cruciale però l’assist di Meroni per l’appoggio di Grassia, e stavolta Usmate non ne ha più per replicare.

Basket donne, Serie B: il tabellino di Carugate-AS Medical Usmate

BlackIron Carugate-AS Medical Usmate 66-60

Parziali: 10-16, 32-30, 47-43

Carugate: Trassini ne, Usuelli 7, Rizzo 5, Panighetti ne, Albanelli 21, Missanelli 13, Andreone 6, Monti, Pelazza ne, Grassia V. 8, Meroni L. 6. All. Stibiel

Usmate: Passoni ne, Carrara 10, Savini 12, Beretta, Laube 8, Capra ne, Ruisi 4, Moro S. 7, Villa E. ne, Minelli, Milani J. 5, Gatti V. 14. All. De Sena.