Autodromo di Monza: si assegnano i titoli International GT Open, Pro-Am, Am e Euroformula Open

Tutto è ancora in bilico: l’International GT Open si decide nel fine settimana dal 17 al 19 ottobre 2025 all’Autodromo nazionale di Monza. In programma la gara su 500 chilometri, ultima e decisiva tappa della stagione per i tre equipaggi racchiusi in 11 punti e il titolo assoluto ancora in palio.

Autodromo di Monza: International Gt Open

Con la brillante vittoria di Barcellona, Tommaso Mosca e Carl Bennett (Ferrari di AF Corse) hanno riaperto la corsa sull’ungherese Levente Révész (Mercedes–Motopark), leader della classifica a +11, e a -6 sulla coppia Audi formata dall’austriaco Simon Reicher e dal tedesco Christopher Haase (Eastalent Racing) campioni in carica.

Autodromo di Monza: Pro-Am, Am, Euroformula Open

Anche le classi Pro-Am e Am promettono battaglia serrata. In Pro-Am Steve Jans e Aaron Walker (Mercedes –GetSpeed) si presentano in vetta alla classifica ma con un solo punto su Valentin Pierburg e e Dominik Baumann (Mercedes–SPS). Nella Am, Gino Forgione e Michele Rugolo (Ferrari–AF Corse), dopo l’ottava vittoria stagionale, hanno un vantaggio in classifica di soli 4 punti su Mark Sansom (McLaren–Garage 59), che a Barcellona ha chiuso terzo con Charlie Hollings.

In pista a Monza anche Euroformula Open (Formula 3): leader è il polacco Tymek Kucharczyk (BVM Racing) davanti al coreano Michael Shin (Motopark) staccato di 23 lunghezze e il cingalese Yevan David (Motopark), a 28 punti dal leader; GT Cup Europe (leader del campionato il nostro Luca Franca con il guatemalteco Ian Rodriguez) e GB3 (monomarca britannico con monoposto Tatuus MSV GB3-025).

Autodromo di Monza: il programma in pista

I protagonisti del GT International Open saranno in pista giovedì per i test collettivi (ore 15.35-16.35); venerdì per le prime due sessioni di prove libere (11.42-12.42 e 16.12-17.12); sabato terza sessione di libere (9.00-09.40) e qualifiche (11.35-12.00 primo pilota; 14.50/15.15 secondo pilota). La gara scatterà alle ore 11.45.

Autodromo di Monza: ingressi e Fanzone

Ingresso libero (sabato e domenica si paga soltanto il parcheggio). Sabato e domenica sarà aperta anche la Fanzone, nei pressi dell’ex Museo, poco distante dal paddock, dove si troveranno food truck, attività per i bambini, DJ Set con Marco Regaz e Fede Cerve. Domenica pomeriggio sarà presente il Gruppo Cinofilo Cinisellese della Protezione Civile di Cinisello Balsamo (Milano).