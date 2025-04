Atletica: Vidal e la Pbm Bovisio marciano forte al Meeting di Treviglio

Squillo di Nicolò Vidal nel Meeting di marcia a Treviglio: il 16enne atleta della PBM Bovisio Masciago si è imposto sui 5000 metri in 20:46.99, nuovo primato personale, che lo posiziona al quinto posto tra gli under 18 italiani di sempre sulla distanza in pista. Vidal, sui 5 km in pista all’aperto bronzo europeo Under 18 in carica, lo scorso 8 febbraio ha coperto la stessa distanza ma in sala ad Ancona in 20:46.19, nuova Migliore Prestazione Italiana Allievi. L’atleta allenato da Ilaria Lanzani a Treviglio, ha preceduto Alessio Ciccarese (Cento Torri Pavia, 22:19.72). Nei 5000m di marcia Assoluti donne ha vinto l’allieva Anita Marchi (Atl.Vis Abano) in 24:40.53 davanti alla junior Benedetta Falasconi (PBM Bovisio M), seconda in 24:58.42.

Atletica: a Treviglio Forlanelli (Concorezzo) vince tra i Cadetti

Inoltre sui 5 km per i Cadetti si è imposto Simone Forlanelli (Atl.Concorezzo) in 24:56.03.

Atletica: i risultati della Pbm Bovisio a Treviglio

Nel meeting di Treviglio hanno gareggiato altri atleti della PBM con questi risultati. Esordienti 2016-17 mt 1000: 4° Camilla Trantino in 7’03”; Esordienti 2014-15 mt 1000: 1° Giulia Motta in 5’43”; Ragazze 2013-12 mt 2000: 1° Sofia Volpin in 11’09”; Cadetti 2011-10 mt 5000: 5° Andrea Baratella in 33’17”; A/J/P/S mt 5000 settore uomini: 7° ass. (4°all.) Davide Ronchi in 30’00”; settore femminile: 11° ass. (4°junior) Vanessa Casati in 29’16”; 12° ass. (5° jun) Serena Plata in 29’21”.