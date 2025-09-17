Nella lista dei partenti c’è. Dopo i dubbi della vigilia lasciati aperti, Filippo Tortu figura nella sesta batteria dei 200 metri di Tokyo, il primo turno dei Mondiali. In conferenza stampa stampa lunedì aveva parlato di un “fastidio muscolare” che avrebbe tenuto in sospeso la decisione finale sulla partecipazione.

Atletica: Tortu in sesta batteria sui 200 ai Mondiali di Tokyo, batterie e sfidanti

I 200 metri scendono in pista mercoledì 17 settembre dalle 13.15 nel giorno cinque della rassegna. In una quarta batteria già competiva (ore 13.36) l’altro azzurro Fausto Desalu se la deve vedere con lo statunitense Noah Lyles (bronzo sui 100 e già tre volte iridato sulla distanza), il canadese Andre De Grasse (campione olimpico sulla stessa pista), il britannico Zharnel Hughes, il liberiano Joseph Fahnbulleh .

In sesta e ultima batteria alle 13.50 Tortu ha Letsile Tebogo, che vorrà riscattare la squalifica dei 100 metri per partenza falsa. Poi il giapponese Towa Uzawa e l’ivoriano Jaleel Croal. Coi tempi quest’anno non ha brillato, ma teoricamente è abbordabile.

Passano in semifinale i primi tre e i sei migliori tempi di ripescaggio.